Call of Duty Warzone: Angeblich feiert 2024 ein echter Fan-Liebling sein großes Comeback

Über dieses angebliche Map-Comeback dürften sich viele Warzone-Fans freuen.

In der vergangenen Woche gab es mit dem Start von Season 1 ein paar große Neuerungen für den Free2Play-Shooter Call of Duty Warzone. Mit Urzikstan kam eine komplett neue Map ins Spiel, außerdem wurden unter anderem Anpassungen am Movement vorgenommen. Es gibt also noch viel Neues zu entdecken, schon jetzt brodelt aber die Gerüchteküche bezüglich der Inhalte für das kommende Jahr.

Und wie Insider Gaming erfahren haben will, soll Ende 2024 ein echter Map-Klassiker in Warzone zurückkehren. In der ersten Season des kommenden Call of Duty – das mutmaßlich CoD Gulf War heißt – soll nämlich keine geringere als die Verdansk-Karte ihr Comeback feiern.

Die Karte, mit der alles begann

Verdansk dürfte in den Herzen vieler Warzone-Fans einen ganz besonderen Platz haben. Denn als der Free2Play-Shooter im Jahr 2020 startete, war Verdansk die einzige Map des Spiels. Danach folgten mehrere Anpassungen und Überarbeitungen und es steht außer Frage, dass viele da draußen jede Menge Erinnerungen mit der Map verbinden dürften.

Wann soll Verdansk genau erscheinen? Nimmt man die Release-Zyklen der letzten CoDs als Grundlage, dürfte Season 1 für das nächste Call of Duty Ende November/Anfang Dezember 2024 starten, also in ziemlich genau einem Jahr. Beachtet aber, dass es sich bislang um ein Gerücht handelt, das noch nicht offziell bestätigt ist.

Bis dahin werden Warzone-Fans noch viel Zeit auf Urzikstan verbringen, im Trailer gibt es ein paar Impressionen:

CoD 2024 wird angeblich wieder ein Black Ops

Nicht nur zu den Warzone-Inhalten des kommenden Jahres gibt es Gerüchte, auch über den nächsten großen Serienableger wird schon fleißig spekuliert. Der kommt angeblich wieder von Treyarch und aus der Black Ops-Unterserie. Alles, was ihr schon jetzt zum nächsten CoD wissen müsst, lest ihr in unserem Übersichtsartikel:

Bis zum nächsten Teil dauert es noch ein knappes Jahr, bis dahin wird es noch einige Seasons im aktuellen Call of Duty Modern Warfare 3 geben. Das wurde Anfang Dezember unter anderem mit neuen Multiplayer-Maps und zusätzlichen Waffen ausgestattet.

Würdet ihr euch über ein Verdansk-Comeback freuen? Und war bislang eure Lieblings-Karte in CoD Warzone?