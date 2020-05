Call of Duty: Warzone - Entwickler deutet PS5- und Series X-Version an

Der Battle Royale-Shooter Call of Duty: Warzone erfreut sich auch knapp zwei Monate nach seinem Release großer Beliebtheit und wird regelmäßig um neue Features erweitert. Aktuell ist der Titel für die PS4, die Xbox One und den PC erhältlich.

Da Ende des Jahres aber auch die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X stehen, fragen sich mittlerweile viele: Kommt Warzone auch für diese Systeme?

Call of Duty: Warzone - Release für PS5 & Series X angedeutet

Genau dieses Frage wurde Taylor Kurasaki, Mitarbeiter bei Infinity Ward, in einem Interview gestellt und seine Aussagen lassen eigentlich nur einen Schluss zu:

"Ich weiß, dass unser Plan mit Warzone ist, noch einige Zeit dabei zu bleiben. Wenn diese neuen Systeme also verfügbar sind, bin ich sicher, dass wir sie unterstützen werden."

Eine hundertprozentige Bestätigung ist das zwar noch nicht, durch die Blume sagt Kurasaki aber genau das, was etliche Fans schon vermuten: Warzone wird auch auf der PS5 und Xbox Series X spielbar sein.

Das verwundert allerdings kaum: Schließlich ist Warzone allein durch den Free2Play-Ansatz deutlich langfristiger angelegt als die jährlichen "Haupt"-CoD-Teile. Eine Beschränkung auf Current Gen-Systeme ab Ende 2020 dementsprechend kaum vorstellbar.

Diese Spiele sind für die Next-Gen-Konsolen schon bestätigt

Warzone dürfte sich damit also ziemlich sicher in die Spiele einreihen, die auch auf PS5 und Xbox Series X erscheinen werden. Sämtliche tatsächlich bestätigten Spiele findet ihr in unseren Übersichten.