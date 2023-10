Call of Duty Warzone: Rebirth Island feiert ein Comeback, aber ihr müsst euch noch gedulden

So wurde Rebirth Island zum Release Ende 2020 präsentiert. 2024 kommt die Karte zurück.

Mit der Abschaltung von Call of Duty Warzone: Caldera endete vor wenigen Wochen die Warzone 1-Ära. Jetzt gibt es "nur" noch Warzone 2 und viele Fans bedauerten vor allem den Wegfall der alten Karten. Doch jetzt gibt es gute Neuigkeiten. Denn mit Rebirth Island feiert zukünftig eine besonders beliebte Map ihr Comeback in CoDs Free2Play-Ableger.

Das wurde während des gestrigen CoD Next-Livestream bekannt gegeben. Neben Rebirth Island kehrt mit Fortune's Keep zudem eine weitere Map zurück, die allerdings nicht annähernd diesen Kult-Status hat.

Kompakt und deswegen so gut

Rebirth Island spielt auf der namensgebenden Insel und ist ein Remake der Alcatraz-Map aus CoD: Black Ops 4. Auf der vergleichsweise kleinen Karte bekämpfen sich Spieler*innen in und zwischen Gebäudekomplexen sowie einem kleinen Hafen.

Sowohl der generell abwechslungsreiche Aufbau der Map als auch die Intensität der Kämpfe, die durch die kompakten Ausmaße entsteht, sorgten dafür, dass viele CoD-Fans Rebirth Island besonders in ihr Herz schlossen. Bei einigen gilt sie sogar als die bislang beste Warzone-Karte überhaupt, wie unter anderem dieser Reddit-Thread zeigt:

Release irgendwann 2024

Es gibt also Grund zur Freude für Rebirth Island-Anhänger*innen. Bis zum Release der Map dauert es allerdings noch ein wenig.

Auf der CoD Next hieß es, dass die Karte "später im Jahr 2024" veröffentlicht wird. Fortune's Keep feiert das Comeback dagegen früher, hier ist der Release für Anfang 2024 geplant.

Mehr Infos zu Warzone von der CoD Next

Die Rückkehr von Rebirth Island und Fortune's Keep war aber längst nicht die einzige Warzone-Info von der CoD Next. Denn mit Urzikstan wird noch in diesem Jahr eine komplette neue große Battle Royale-Map erscheinen, auf der zudem der neue Zombies-Modus aus Modern Warfare 3 stattfinden wird. Einen ersten Blick auf die Map könnt ihr hier werfen:

1:53 Call of Duty Warzone bekommt eine neue Map und dieser Trailer stellt sie euch genauer vor

Call of Duty Warzone ist Free2Play und für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One sowie den PC verfügbar. Der diesjährige "große" Call of Duty-Teil MW3 erscheint am 10. November, Vorbesteller*innen der PlayStation-Versionen können an diesem Wochenende den Multiplayer-Modus in einer Open Beta-Phase bereits ausprobieren.

Freut ihr euch über die Rückkehr von Rebirth Island?