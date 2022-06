Callisto Protocol überfordert mich: Im Winter bekomme ich gleich zwei 'neue' Dead Space-Spiele

Ich hatte bei Sonys Juni-State of Play mit vielem gerechnet. Ein so früher Release-Termin für The Callisto Protocol gehörte allerdings nicht dazu. Anfang Dezember soll der Horror-Titel nun erscheinen und wenn ich mir den neuen Gameplay-Trailer so anschaue, muss ich zugeben, dass mein Horror-Herz schon ordentlich hüpft.

Denn wie einige von euch wissen, gehört Dead Space zu meinen absoluten Lieblingsspielen, die Atmosphäre und das Setting haben mich damals absolut überwältigt. Und die Entwickler von Callisto Protocol haben nie einen Hehl draus gemacht, von welchem Spiel sie sich haben inspirieren lassen – eben diesem Dead Space. Das kommt in den Spielszenen derart deutlich raus, dass ich fast meine, ein Dead Space 4 vor mir zu haben.

Schaut einfach nochmal selbst rein:

Grafikstil, generelle Anmutung, die Monster: Das ist doch quasi ein Dead Space, findet ihr nicht auch? Und auch, wenn es sich natürlich in einigen Punkten von seinem großen Vorbild unterschieden wird, scheine ich mit Callisto Protocol nach vielen Jahren endlich einen meiner sehnlichsten Wünsche erfüllt zu bekommen. Nämlich ein – wenn auch inoffizielles – Dead Space 4.

Tobias Veltin Wenn Tobi an Dead Space denkt, kriegt er fast augenblicklich eine Gänsehaut. Denn das Horrorspiel von Visceral Games hinterließ im Jahr 2008 einen derart bleibenden Eindruck, dass es bis heute nachhallt und stets bei anderen Titeln des Genres als Vergleich herangezogen wird. Auch weil The Callisto Protocol einen ähnlichen Ansatz hat, ist er extrem gespannt auf den Titel.

Zwei auf fast einen Streich

Die EA-Serie wurde nämlich nach dem deutlich action-orientierteren Dead Space 3 zu Grabe getragen, einen Nachfolger im Stil des fantastischen ersten Teils gab es nie. Dafür kommt aber just kurz nach Callisto Protocol im Januar 2023 ein Remake von Dead Space raus, auf das ich mich ebenfalls wie wahnsinnig freue:

Deswegen bin ich aktuell sogar fast ein bisschen überfordert. Erst gab es jahrelang nichts in dieser Richtung und auf einmal kommen zwei 'neue' Dead Space-Spiele fast zur gleichen Zeit raus. Das lässt mich aktuell aber natürlich auch mit sehr viel Wohlwollen und Vorfreude auf den kommenden "Horror-Winter" blicken. Insbesondere, weil ich eben mit einem so baldigen Release für The Callisto Protocol nicht gerechnet hatte.

Wie geht es euch: Hättet ihr noch in diesem Jahr mit Callisto Protocol gerechnet? Und findet ihr nicht auch, dass es gefühlt ein Dead Space 4 sein könnte?