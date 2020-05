Freut ihr euch schon auf das Arcade-Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions? Am 28. August geht es auf PS4, Nintendo Switch und PC los. Wenn ihr besonders große Fans seid, dann könnt ihr euch sogar eine Legends Edition für 2.000 Euro holen, die einen Kickertisch enthält.

Die Legends Editon bietet euch:

Das Spiel in einem Steelbook

Kunstdrucke

Einen Character Pass mit 9 DLC-Spielern

Der Season Pass mit neuer Champions-Kleidung

V Jump-Spielbekleidung

Rainbow Lamination-Sammelkarten

Eine Masters Star-Figur von Tsubasa Ozora

Ein Stickabzeichen

Eine Sammlerbox

Den Kickertisch

Individualisiert den Tisch

Der Kickertisch besitzt eine Abmessung von 155 x 98 x 91 cm und ist 72 kg schwer. Es handelt sich um das Modell Black Match II, Typ "Café". Der Kickertisch wird in Frankreich hergestellt.

Ihr könnt den Tisch in folgenden Bereichen personalisieren:

Trikots

Torseitenwände

Innenseite

Außenseite

Abdeckungen (kurze Seite)

Abdeckungen (lange Seite)

Abdeckung außen über dem Tor

Abdeckung außen unter dem Tor

Achtung! Limitiert! Möchtet ihr die Sonderedition von Captain Tsubasa: Rise of New Champions haben, müsst ihr aber tief in die Tasche greifen. Vorbesteller müssen stolze 1.989 Euro hinblättern. Ihr solltet euch außerdem beeilen, denn die Stückzahl ist limitiert.

Vielleicht sagt euch aber auch eine der anderen Editionen des Arcade-Kickers zu. Die Standard-, Deluxe- und Champions-Editionen findet ihr ebenfalls im Store. Ab dem 28. August geht es dann los und ihr erlebt die actioreichen Fußball-Matches von Captain Tsubasa: Rise of New Champions auf PS4, Nintendo Switch und PC.