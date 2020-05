Captain Tsubasa: Actionreicher Trailer verrät Release-Datum

Anime-Fans der alten RTL 2-Zeit dürfen sich jetzt besonders freuen. Das kommende Spiel zum Fußball-Anime Captain Tsubasa: Rise of New Champions hat jetzt einen Release-Termin.

Actionreicher Trailer zeigt Fussball-Gameplay

Das wurde bekannt über einen Trailer, der zur Feier der Enthüllung des Release-Datums von Bandai Namco veröffentlicht wurde:

Dann erscheint Captain Tsubasa: Demnach werdet ihr bereits ab dem 28. August loslegen können und mit Tsubasa und seinen Freunden den Anime nachspielen. Freunde des Ballsports können dabei das Spiel auf der PlayStation 4 oder Nintendo Switch spielen.

Action pur: Wie sollte es auch anders sein, sind die Spielsequenzen fast allesamt aus einem Match, in dem Japan gegen Deutschland antritt. In den extra actionreichen Momenten werden verschiedene Szenen und Funktionen aus dem Spiel im Schnelldurchlauf vorgestellt:

Nutzt Fertigkeiten im Zweikampf, um die Gegner auszudribbeln

Verschiedene Uniformen für Heim- und Auswärts-Spiele

In spektakulären Sequenzen wird gezeigt, wie der Torwart den Ball versucht zu halten

Besondere Teamangriffe und Spezialschüsse, die besonders schwer zu halten sind

Aber neben dem normalen Spiel werdet ihr auch die komplette Story erleben können. In der Singleplayer-Geschichte werdet ihr die Geschichte von Tsubasa Ozora nachspielen können. Ihr begleitet ihn auf seinem Weg als Anfänger in der Jugendmannschaft bis zum Champion in der japanischen Nationalmannschaft.

Wenn euch das nicht reicht, bekommt ihr sogar noch einen zweiten Karriere-Modus geboten. In dieser erschafft ihr euch euren eigenen Charakter und klettert mit ihm die Karriereleiter hoch, bis ihr letztlich gegen die bekannten Mannschaften aus dem Anime antretet.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions erscheint am 28. August für PlayStation 4 und Nintendo Switch.