Captain Tsubasa: Anime-Fußballspiel kommt mit Story-Kampagne für Fans

Mit der Enthüllung von Captain Tsubasa: Rise of New Champions hat Bandai Namco offenbar einen Nerv getroffen. Statt auf RPG-Mechaniken zu setzen, soll der Anime-Titel für PS4 und Switch tatsächlich als waschechtes Fußballspiel daherkommen - wenn auch eher mit Arcade-Anleihen.

Wie Bandai Namco gegenüber GamePro aber bestätigt hat, wird es neben den Matches auf dem Platz aber auch einen Story-Modus geben.

Singleplayer-Kampagne für Captain Tsubasa bestätigt

Unser Kollege Sven Raabe hatte die Gelegenheit, Captain Tsubasa: Rise of New Champions bereits anzuspielen und sein erster Eindruck ist äußerst positiv. Zwar gab es in der etwas einstündigen Anspielsession nur Freundschaftsspiele zu absolvieren, doch eine Kampagne wird ebenfalls integriert.

Details zum Story-Abenteuer gab es dabei nicht zu hören, doch laut Bandai Namco soll das Fußballspiel die Geschichte von Tsubasa Ozora erzählen. Offenbar dient also die originale Manga-Story von Captain Tsubasa als Vorlage für die Story-Kampagne. Wir begleiten Tsubasa auf seinem Weg vom Anfänger zum Fußballprofi in der japanischen Nationalmannschaft.

Wie das Gameplay der Story-Kampagne aussieht ist unklar, leichte RPG-Mechaniken wären aber denkbar. So oder so scheint Captain Tsubasa: Rise of New Champions aber auch auf internationaler Ebene stattzufinden. Das würde bedeuten, dass auch die anderen Weltfußballer der Anime-Serie einen Auftritt haben werden. Fans dürfen sich also auf Karl-Heinz Schneider, Rivaul und Co. freuen.

Fußballfest für Koop-Freunde: Wer aber keine Story braucht und einfach nur mit Freunden actionreichen Anime-Fußball genießen möchte, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Captain Tsubasa kann auch offline im Vier-Spieler-Modus gespielt werden, den privaten Couch-Turnieren steht also nichts im Wege. Hier alle weiteren Infos zum Spiel.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll noch 2020 für PS4 und Switch erscheinen.