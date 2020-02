Wer ein Herz für Tsubasa Ozora hat und noch immer in Erinnerungen an den kultigen Fußball-Anime schwelgt, darf sich in diesem Jahr auf Captain Tsubasa: Rise of New Champions freuen. Bandai Namco setzt den Klassiker für PS4, Nintendo Switch sowie PC um und verspricht ein detailgetreues, actionreiches Fußballspiel.

Captain Tsubasa: Endlich mehr Details zum Story-Modus

Aber wie im Anime wird hier nicht nur gekickt, es wird auch eine Geschichte erzählt. Mit einem Story-Trailer stellen die Entwickler nun den Story-Modus vor und legen dabei ihren Fokus auf die Fußballstars, die im Spiel auftreten werden. Auch Roberto Hongo, der brasilianische Supertrainer (und heimlicher Ex-Weltstar) ist mit von der Partie.

Alle bekannten Spieler in der Übersicht

Natürlich werden hier noch nicht alle Kicker vorgestellt, aber zumindest ist gesichert, dass jeder Spieler auch mit seiner persönlichen Spezialfähigkeit aufläuft und diese auf dem Platz einsetzen kann. Bisher bestätigt sind:

Shun Nitta mit seinem Falkenschuss (direkt Volley aus der Luft)

mit seinem Falkenschuss (direkt Volley aus der Luft) Makoto Soda mit dem Ass-Killer (auch als Rasiermesserschuss bekannt)

mit dem Ass-Killer (auch als Rasiermesserschuss bekannt) Masao & Kazuo Tachibana als "akrobatisches Duo" (die Brüder katapultieren sich gegenseitig in die Luft)

als "akrobatisches Duo" (die Brüder katapultieren sich gegenseitig in die Luft) Hiroshi Jito ist der "entfesselte Riese" (körperbetonte Zweikämpfe mit Fernschüssen aus der eigenen Hälfte)

ist der "entfesselte Riese" (körperbetonte Zweikämpfe mit Fernschüssen aus der eigenen Hälfte) Mitsuru Sano ist der "Akrobat auf dem Feld" (agiert als Kopfballungeheuer)

ist der "Akrobat auf dem Feld" (agiert als Kopfballungeheuer) Tsubasa Ozora hat seinen legendären Top-Spin (was auch sonst)

hat seinen legendären Top-Spin (was auch sonst) Hikaru Matsuyama ist der "Adler aus Hokkaido" (sehr scharfer, flacher Volleyschuss)

ist der "Adler aus Hokkaido" (sehr scharfer, flacher Volleyschuss) Kojiro Hyuga ist der "wilde Tiger" (hochgekrämpelte Ärme und kraftvoller Tigerschuss)

Neben den oben genannten Charakteren sind aber schon längste weitere Figuren bekannt, die in offiziellem Spielmaterial gezeigt wurden, jedoch keine gesonderte Vorstellung haben:

Genzo Wakabayashi

Isamu Ichijo

Ken Wakashimazu

Manabu Okawa

Ryo Ishizaki

Auch andere Weltstars wahrscheinlich: Die wichtigste Erkenntnis dürfte aber sein, dass wir Tsubasa nicht nur auf Amateur-Ebene begleiten, sondern tatsächlich auch am Nationalturnier teilnehmen. Das öffnet natürlich Tür und Tor (hehe) für die vielen internationalen Stars, die im Nachfolge-Anime Super Kickers 2006 auftreten.

Dazu zählen unter anderem:

Karl-Heinz Schneider

Hermann Kaltz

Brian Cruyfford

Franco

Wenn ihr wissen wollt, wie sich diese Spezialfähigkeiten im Spiel anfühlen, könnt ihr euch schon längst erstes Gameplay in Form eines vollständigen Matches anschauen. Darüber hinaus hat Kollege Sven schon selber Hand an Captain Tsubasa: Rise of New Champions gelegt und verrät euch in seiner Preview, ob die Kicker-Action etwas taugt.

34 1 Mehr zum Thema Captain Tsubasa ist perfekt für Fußball-Fans, die FIFA & PES satt haben

Captain Tsubasa: Rise of New Champions erscheint noch 2020 für PS4, Nintendo Switch und PC.