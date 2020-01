Captain Tsubasa bekommt 2020 echtes Fußballspiel für PS4 & Switch

Noch in diesem Jahr dürfen wir uns in Captain Tsubasa Rise of New Champions auf den digitalen Fußballplatz begeben. Bandai Namco hat das Spiel zum beliebten Fußball-Anime und -Manga jetzt für PS4, Nintendo Switch und den PC angekündigt und verspricht damit frischen Wind im Genre.

Wann ist der Release? Rise of New Champions soll 2020 erscheinen, wie uns die Videobeschreibung des Ankündigungstrailers verrät. Ein konkretes Datum gibt es allerdings noch nicht.

Seht euch den ersten Trailer zum Captain Tsubasa-Spiel an:

Was wir schon über das Spiel wissen

Rise of New Champions ist ein Arcade-Fußball-Spiel, hat anders als die Titel der FIFA-Reihe also weniger Simulations-Charakter und setzt stattdessen mehr auf Action.

Die Kerninfos, die uns die offizielle Website schon verrät:

actiongeladene Fußball-Partien in Echtzeit und mit Anime-Grafik

High-Speed Spiele mit jeder Menge Action, aber einfacher Steuerung

Wir lernen Spezial-Skills ("Traumfähigkeiten"), die wir gegen unsere Gegenspieler anwenden: Im Trailer sehen wir beispielsweise, wie ein Spieler den "Tigerschuss" anwendet

Erste Reaktionen der Spieler

In den Kommentaren unter dem Trailer auf Youtube wird Rise of New Champions von den meisten Möchtegern-Kickern mit großer Begeisterung aufgenommen.

DanteSuper95: "Das habe ich jetzt nicht erwartet!"

Full Metal J-rocker: "Sport ist mit scheißegal, aber ich bin hyped af"

Aeiou Mnjwpykt: "endlich ein gutes FIFA-Spiel"

Was ist eure Meinung zum Spiel?