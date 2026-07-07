Nur noch wenige Exemplare: Sicher euch den Brettspielklassiker schlechthin in einer ganz besonderen Edition

In diesem Brettspiel erwarten euch von Hand modellierte 3D-Modelle mit starken Details.

Catan ist schon fast so etwas wie der Archetypus des modernen Brettspiels. Seit über 30 Jahren feiert die Spielereihe aus Deutschland weltweit massive Erfolge und hat sich millionenfach verkauft. Das Spiel gibt es inzwischen in vielen unterschiedlichen Varianten, etwa als Würfel- oder Kartenvariante, und hat unzählige Erweiterungen. Aber eine Edition hebt sich meilenweit von allen anderen Ablegern ab. Und genau diese Edition bekommt ihr gerade zum Schnäppchenpreis bei Amazon, allerdings sind nur noch eine Handvoll Exemplare vorrätig.

Der geniale Brettspiel-Klassiker macht nach wie vor Spaß

"Never touch a running System" ist das Motto bei Catan und das gilt auch für diese Variante, denn am Spielprinzip verändert sich gar nichts. Nach wie baut ihr Straßen, Siedlungen und Städte mit Ressourcen, die eure besiedelten Felder produzieren oder mit anderen Spielenden getauscht habt. Passt dabei auf den Räuber auf, der sich die Rohstoffe wieder unter den Nagel reißen will und versucht, möglichst viele Siegpunkte zu machen.

Das Spielbrett erinnert schon fast an ein Miniaturwunderland.

Die Grundregeln lassen sich tatsächlich in wenigen Sätzen erklären, was aus meiner Sicht auch ein Faktor für den großen Erfolg von Catan ist: Jeder versteht das Spiel sofort und kann mitspielen, und da jede Runde anders abläuft, ist der Wiederspielwert enorm.

3D-Modelle für ein besonderes Spielgefühl

Wenn sich am Spielprinzip selbst nichts geändert hat, was ist denn dann an dieser Edition so besonders? Nun, wie ihr es schon auf den Bildern erahnen konntet, sind bei dieser Variante sämtliche Geländefelder, Straßen, Siedlungen und Städte nicht nur einfache Pappscheiben und Holzklötze, sondern aufwendig von Hand gestaltete 3D-Modelle, die mühevoller Kleinstarbeit mit Details und Farbe versehen wurden.

Mein Highlight in der Spieleschachtel: Die Gebirgs-Felder.

Klaus Teuber, der Erfinder von Catan, hat die Miniaturen selbst entworfen und er hat dabei wirklich Liebe bewiesen, denn die Geländefelder und die dazugehörigen Bauten hauchen dem Spiel wesentlich mehr Leben ein und man kann sich bildhaft vorstellen, wie Menschen auf den Straßen herumwuseln, oder in den Siedlungen ihrer Arbeit nachgehen.

Das Angebot für das Brettspiel auf Amazon gilt noch bis zum 15. Juli, aber wahrscheinlich wird es schon vorher vergriffen sein, denn es ist nur noch eine sehr kleine Anzahl überhaupt verfügbar. Wer sich Catan in 3D also gerne ins Regal stellen und dabei mächtig sparen will, sollte besser schon mal seine Geldbörse bereithalten.