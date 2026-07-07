Neues PS5-Rennspiel aus 2026 ist jetzt schon günstig: Dieser Geheimtipp hat mehr Erfolg verdient!

Dieses neue PS5-Rennspiel startet eine klassische Reihe neu und hat eine Chance verdient, erst recht jetzt zum stark reduzierten Preis.

Jetzt könnt ihr euch ein großes PS5-Rennspiel, das erst Ende März erschienen ist, günstig im Angebot schnappen – und das sogar in einer Sonderedition, die euch neben dem Spiel auch noch das physische Steelbook, fünf DLC-Pakete und einen digitalen, auf dem Spiel basierenden Comic mitliefert und zum Release ursprünglich 79,99€ gekostet hat. Hier bei Amazon bekommt ihr sie jetzt stark reduziert, einen besseren Preis gibt's laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens auch noch ein paar weitere PS5-Rennspiele günstiger schnappen. Hier eine Auswahl:

Rennspiel-Klassiker neu interpretiert: Das ist das günstige PS5-Rennspiel aus 2026!

Das neue Screamer schickt euch in eine dystopische Welt.

Bei dem günstigen PS5-Rennspiel handelt es sich um Screamer, ein Reboot der berühmten Reihe aus den 90ern, die hierzulande als Bleifuß bekannt war. Auch das neue Spiel stammt wieder von den Rennspiel-Experten von Milestone, die schon für die Original-Reihe verantwortlich waren (wenn auch beim Start in 1994 noch unter anderem Namen), und auch diesmal handelt es sich wieder um einen schnellen Arcade-Racer, der mehr Wert auf hohe Geschwindigkeit als auf Realismus setzt.

Es werden auch wieder vielseitige Strecken in abwechslungsreichen Landschaften geboten. Abgesehen davon macht das neue Spiel jedoch eine Menge anders als das Original und ist sogar eines der kreativsten PS5-Rennspiele, die wir seit Jahren gesehen haben. So hat Screamer einen starken Story-Fokus und inszeniert in aufwendigen Anime-Zwischensequenzen die Geschichte von fünf Teams, die in einer dystopischen Zukunft in einem von Gesetzlosen veranstalteten Turnier antreten.

Das Gameplay des neuen Screamer ist deutlich aggressiver als im Original.

Das erklärt auch, warum es in den Rennen gar nicht immer darum geht, als Erster ins Ziel zu kommen. Oft genügt es schon, eure Gegner zu rammen, von der Strecke zu drängen und zu vernichten, wozu euch ein Boost und weitere Spezialaktionen für Angriff und Verteidigung zur Verfügung stehen. Außerdem bietet Screamer ein ungewöhnliches Twin-Stick-Driftsystem, das viel Eingewöhnung erfordert, aber auch spektakuläre Manöver ermöglicht.

Das neue Screamer spielt sich dadurch sowohl viel aggressiver als auch anspruchsvoller als das Original und schlägt zudem mit seiner komplexen Geschichte eine Richtung ein, die nicht allen Fans der sehr simplen Spiele aus den 90ern gefallen dürfte. Wer aber offen für ein wirklich einzigartiges Rennspiel-Erlebnis ist, bei dem es sich im Grunde um ein düsteres Science-Fiction-Rennsport-Drama handelt, sollte diesem Geheimtipp mal eine Chance geben!