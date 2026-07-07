GTA im Star Wars-Universum: Diese Open-World-Perle ist extrem unterschätzt und jetzt mit allen DLCs supergünstig!

Lust auf unzählige Stunden bester Star-Wars-Unterhaltung? Dann solltet ihr dieses Amazon-Angebot nicht verpassen!

Ich bin mit Star-Wars-Meisterwerken wie Jedi Knight, Republic Commando und Knights of the Old Republic großgeworden. In den letzten Jahren fehlte mir in dieser weit, weit entfernten Galaxis aber oft der Mut zu wirklich neuen Wegen. Dieses Open-World-Erlebnis schickt uns zur Abwechslung mal nicht als allmächtige Machtnutzer los, sondern als gewiefte Halunkin Kay Vess mitten in die kriminelle Unterwelt. Zum Release oft unterschätzt, bietet das Abenteuer genau das dreckige Sci-Fi-Gefühl der Original-Trilogie und steht jetzt inklusive aller Erweiterungen bei Amazon supergünstig im Angebot.

Von Tatooine bis Kijimi: Eine lebendige Galaxis abseits von Recht und Ordnung

Natürlich geht's hier um Star Wars Outlaws und diese Open-World ist ein echtes Atmosphäre-Brett: Die Cantinas sind vollgestopft mit zwielichtigen Gestalten, Rodianer und Aqualishaner quatschen in ihren originellen Sprachen und an jeder Ecke wartet eine Chance auf euch. Ihr schlüpft in die Stiefel von Kay Vess, die keine unbesiegbare Kriegerin ist, sondern eine listenreiche Diebin, die am liebsten unentdeckt bleibt: Ihr schleicht euch geschickt durch imperiale Festungen und nutzt maßgeschneiderte Gadgets zum Hacken von Terminals.

Nix ist euer tierischer Sidekick: Per Knopfdruck schickt ihr den kleinen Kerl los, um imperiale Offiziere abzulenken, weit entfernte Waffen gefallener Gegner zu stibitzen oder im richtigen Moment explosive Fässer zu aktivieren, während ihr geduldig im Schatten auf eure Chance wartet. Aber das Spiel zwingt euch nicht zum Stealth: Wenn ihr Bock auf Ballern habt, könnt ihr den Blaster zücken und alles kurz und klein schießen!

Das Syndikats-System: Euer Ruf ist die wichtigste Währung

3:57 Star Wars Outlaws gibt euch im neuen Trailer den ultimativen Überblick zum Open-World-Spiel

Autoplay

Ihr arbeitet im Verlauf der Geschichte regelmäßig für die ganz großen Verbrechersyndikate der Galaxis – darunter das altbekannte Hutten-Kartell, das skrupellose Pyke-Syndikat, die mysteriöse Crimson Dawn oder den neuen Ashiga-Clan. Jede Entscheidung, die ihr in den Missionen trefft, jede gefälschte Datenkarte, die ihr abliefert, und jeder Moment, in dem ihr einen Partner für mehr Profit hintergeht, verändert euren Ruf bei den jeweiligen Fraktionen massiv.

Habt ihr beispielsweise ein ausgezeichnetes Verhältnis zu den Pykes, könnt ihr deren bewachte Territorien in den Städten völlig ungehindert betreten und von exklusiven Händlerangeboten profitieren. Seid ihr dagegen beim Hutten-Kartell unten durch, schickt euch der dicke Gangsterboss prompt schwer bewaffnete Kopfgeldjäger auf den Hals, die euch durch die halbe Galaxis jagen.

Die Gold Edition: Das ultimative Star-Wars-Gesamtpaket im Amazon-Angebot

Die Gold Edition beschert euch alle DLCs und eine dicke Packung kosmetischer Inhalte, mit denen ihr in der Cantina mächtig Aufsehen erregt.

Mit der Gold-Edition bekommt ihr nicht nur das bereits sehr umfangreiche Hauptspiel geliefert, sondern sichert euch direkt den vollen Zugriff auf alle erschienenen Story-Erweiterungen, exklusiven Zusatzmissionen und eine Vielzahl von Cosmetics.

Viele Spieler haben den Titel zum ursprünglichen Release aufgrund von Bugs und Gameplay-Schwächen schlichtweg ignoriert oder aufgeschoben. Doch nach einer Reihe von umfangreichen Updates läuft das Spiel mittlerweile butterweich, wurde an etlichen Stellen sinnvoll nachgebessert und bietet in dieser speziellen Edition einen absolut gigantischen Umfang für euer Geld.