Chainsaw Man Limited Edition: Anime-Hit jetzt auf Blu-ray und DVD bei Amazon vorbestellen

Chainsaw Man gibt's bald endlich auch in der deutschen Version auf DVD und Blu-ray.

Chainsaw Man ist einer der größten Anime-Hits der letzten Jahre. Jetzt erscheint die Serie endlich auch in Deutschland auf Blu-ray und DVD, und zwar aufgeteilt auf zwei Volumes zu jeweils sechs Folgen in einer Limited Edition, die ihr jetzt schon bei Amazon vorbestellen könnt:

Alternativ findet ihr Chainsaw Man auch bereits bei MediaMarkt und bei Saturn. Hier steht zwar bislang nicht im Titel, dass es sich um die Limited Edition handelt, ihr findet die entsprechende Angabe aber unten in der Beschreibung. Bislang ist die Limited Edition ohnehin die einzige angekündigte Blu-ray- und DVD-Fassung der deutschen Version von Chainsaw Man.

Chainsaw Man: Denji mit dem niedlichen Kettensägenteufel Pochita.

Chainsaw Man: Release & Preis der Limited Edition

Sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt liegt der Preis für die DVD-Version der beiden Volumes derzeit bei je 33,99€. Die Blu-ray-Version ist mit je 37,99€ wie üblich etwas teurer. Release-Termin für das erste Volume ist der 17. Mai. Auf das zweite Volume müsst ihr noch etwas länger warten, es soll nach derzeitiger Planung am 21. Juni erscheinen.

Was bietet die Chainsaw Man Limited Edition?

Beide Volumes der Chainsaw Man Limited Edition sollen sechs Episoden auf einer Disc im Digipack liefern. Beim ersten Volume soll noch ein Booklet sowie ein Sammelschuber für beide Digipacks dabei sein. Bilder davon gibt es bislang leider noch nicht. Als Bonusinhalt sollen die aufwendig produzierten Endings in ihrer „clean“-Version, also ohne Credits, enthalten sein. Ob es noch weitere Boni gibt, ist bislang nicht bekannt.

Worum geht es in Chainsaw Man?

Chainsaw Man: Der junge Denji hat es nicht leicht im Leben.

Chainsaw Man handelt von dem völlig verarmten und verwahrlosten Waisenjungen Denji, dessen Körper eines Tages mit dem eines Kettensägenteufels verschmilzt. Von nun an kann er sich in eine Gestalt mit Kettensägen an Armen und Beinen sowie am Kopf verwandeln. Daraufhin wird er von einer Organisation rekrutiert, die Jagd auf Teufel macht.

Als halber Teufel hat er dort keinen leichten Stand und wird gemeinsam mit der Teufelin Power in eine Sondereinheit gesteckt, die ständig unter argwöhnischer Beobachtung steht. Da er erstmals im Leben gut zu essen bekommt und es noch dazu auf seine hübsche Chefin Makima abgesehen hat, stürzt Denji sich dennoch enthusiastisch in seinen neuen Job als Teufelsjäger.

