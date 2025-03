Ghibli-Vater Hayao Miyazaki findet seit Jahren schon, dass KI "eine Beleidigung gegen das Leben selbst ist" – ChatGPT erstellt jetzt Bilder im perfekten Ghibli-Stil

Nein, dieses Bild ist nicht KI-generiert. In Ghibli-Filmen steckt noch jede Menge Zeit und Liebe.

Die Diskussionen rund um KI-generierte Bilder laufen aktuell mal wieder heiß. OpenAI hat nämlich vor wenigen Tagen ein neues Image-Feature für GPT‑4o ausgerollt. Dieses wird derzeit unter anderem genutzt, um echte Bilder in Anime-Versionen zu verwandeln.

Portraits und mehr im Ghibli-Stil

Darum geht's: OpenAI hat den Bildgenerator in ChatGPT aktualisiert. Statt auf Dall-E basiert dieser jetzt auf GPT‑4o und soll so bessere und näher an den Vorgaben angelehnte Ergebnisse produzieren. Das soll laut dem Unternehmen vor allem "nützlich" sein.

Genutzt wird es aber offenbar vor allem für andere Zwecke. Online teilen nämlich seit der Veröffentlichung haufenweise User KI-generierte Bilder im Stil von Anime-Produktionen, besonders die Ästhetik der beliebten Filme von Studio Ghibli liegt dabei hoch im Kurs.

Auf Bluesky hat ein User beispielsweise Bilder aus Star Wars: The Last Jedi im Ghibli-Stil geteilt:

Besonders pikant: Hayao Miyazaki, einer der Gründer und der wohl wichtigste kreative Kopf von Studio Ghibli hat sich in einer 2016 veröffentlichten Dokumentation selbst sehr kritisch gegenüber KI-Kunst gezeigt.

Er bezeichnete KI-generierte Animationen sogar als "Beleidigung gegen das Leben selbst". Seiner Meinung nach kann KI die menschliche Erfahrung nicht verstehen, sondern nur nachahmen. Er sieht darin eine Bedrohung für traditionelle Kunst und Animation.

Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch von der Community viel Kritik an den neuen Möglichkeiten. So wirft die Nutzung von KI-generierter Kunst immer eine Menge Fragen auf, besonders nach dem Urheberrecht.

Irgendwoher muss ChatGPT ja wissen, was mit dem Ghibli-Stil gemeint ist, wie dieser aussieht und was ihn so besonders macht. Tatsächlich hat OpenAI speziell das Ghibli-Feature mittlerweile aufgrund von eben solchen Urheberrechtsfragen teilweise wieder entfernt (via Business Insider).

Über Umwege lassen sich ähnliche Ergebnisse aber nach wie vor produzieren. Die Kritik geht aber über reine Rechtsfragen hinaus. Mithilfe von KI können in kurzer Zeit riesige Mengen an Bildern erstellt werden, für die Künstler*innen mitunter Wochen, Monate oder sogar Jahre benötigen würden.

Der Wert der Kunst und der Originalität geht so mitunter verloren, wenn alles innerhalb von Sekunden tausendfach kopiert und nachgemacht werden kann.

Wie steht ihr zu dem Thema? Ein cooles Feature oder doch ein Problem?