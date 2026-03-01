Kind findet zufällig kleinen Pokémon-Schatz im Müll, könnte ihn für über 100 € verkaufen

Ein kurioser Fund in einer Spendenbox hat den Tag eines Kindes versüßt: Zufällig wurde eine Pokémon-Karte gefunden, die so viel wert ist, dass man sich mehrere neue Booster davon kaufen könnte.

Christos Tsogos
01.03.2026 | 08:30 Uhr

Dieses Schmuckstück ist viel Wert, wenn der Zustand stimmt. Dieses Schmuckstück ist viel Wert, wenn der Zustand stimmt.

Ein Vater und sein Kind staunten nicht schlecht, als sie eine seltene Pokémon-Karte inmitten von Spendenboxen entdeckten. Eigentlich wollten beide nur eine Erledigung für Mama machen, kamen dann aber mit einer Karte nach Hause, die über 100 Euro wert ist – im besseren Zustand sogar mehr.

Spendenbox erwies sich als Goldgrube

Auf Reddit berichtete der Vater UptonCharles über den Fund seines Kindes. Laut dem Post hat sein Kind ein Pikachu ex aus Stürmische Funken finden können. Dabei handelt es sich um eine Special Illustration Rare und genau das zeigt sich auch in ihrem Verkaufspreis. Auf diversen Online-Marktplätzen für TCGs, wie Cardmarket, wird die Einzelkarte je nach Zustand für 179 bis 268 Euro verkauft.

Video starten 0:58 Pokémon TCG Pocket enthüllt "Wundervolles Paldea"-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt

Als beide die Karte fanden, ging es sofort zum nächsten Kartenladen, um die Echtheit zu verifizieren. Auch wenn viele User*innen zuerst von einem Imitat ausgingen, handelte es sich tatsächlich um eine originale Karte von Pokémon. Gleich danach wurde die Karte sofort in eine Sleeve und einen Toploader verpackt, um das Pikachu ex zu schützen.

Insgesamt haben beide nur zwei US-Dollar für das Pikachu ex, zehn weitere Karten und einige Dinge aus den Spendenboxen bezahlt. Wie nun eine solche Karte in diese Box gelangt ist, bleibt ein Rätsel, denn meist werden dort nur Dinge angeboten, die kurz davor sind, weggeschmissen zu werden.

Oft handelt es sich auch um einen eher unhygienischen Platz, weshalb UptonCharles einen Rat hat: Sollte man sich ebenfalls dazu entscheiden, solche Boxen zu durchstöbern, nehmt Desinfektionsmittel mit!

Davon abgesehen loben Fans den Fund und hoffen darauf, dass das Kind seinen Spaß damit haben wird. Der Vater selbst betont aber noch einmal, dass ihm der Wert der Karte egal sei. Diese wird nicht verkauft und soll stattdessen seinem Kind als Spielmaterial dienen. Damit sie aber lange erhalten bleibt, wurde sie deshalb auch mit Folien geschützt.

Ein kurioser und vor allem seltener Fund. Hattet ihr auch mal so viel Glück und zufällig eine seltene Karte auf einem Trödelmarkt oder in einem Großverkauf ergattert? Teilt uns gerne eure Erfahrungen mit!

