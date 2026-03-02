Ein erster Resident Evil Requiem-DLC könnte schon am Ende des Spiels verraten worden sein - mit dieser Anspielung

Am Ende von Resident Evil Requiem kommt es in einem Gespräch zu einer Aussage, die ganz nach DLC klingt.

Samara Summer
02.03.2026 | 07:00 Uhr

Hat Requiem ein Add-on schon bewusst angeteast? Für uns klingt es ganz danach. Hat Requiem ein Add-on schon bewusst angeteast? Für uns klingt es ganz danach.

Einige Monate nach dem Release von Resident Evil: Village durften wir in einem DLC noch mal in die Rolle von Ethans inzwischen älteren Tochter Rose schlüpfen, das RE4-Remake schickte uns stattdessen in der Erweiterung noch mal mit Ada Wong los. Auch bei Resident Evil Requiem rechnen wir fest mit mindestens einer Erweiterung – und es wäre gut möglich, dass wir dabei wieder eine neue Perspektive einnehmen. Gerade, da eine Aussage ganz am Ende schon stark danach klingt.

Spoilerwarnung: Um euch zu erklären, was wir hier meinen, kommen wir nicht herum, das Ende des Spiels vorwegzunehmen, mitsamt beteiligter Personen.

Video starten 15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Diese verdächtige Aussage gibt es am Ende des Spiels

Am Ende der Handlung kommt es wie so häufig in Resident Evil zu einer Rettungsaktion, an der eine ganze Crew beteiligt ist, auf die wir zuvor lange warten mussten. Ein Mitglied droppt dann auch auf einmal einen bekannten Namen:

Ich habe eine Nachricht von Captain Redfield.

Gemeint ist in dem Fall natürlich nicht Claire, sondern Chris Redfield. Um ihn dreht sich dann auch gleich noch mal ein zweiter Mini-Dialog. Leon beanstandet nämlich Sherry gegenüber Chris' Verspätung und als sie dann fragt, wo der eigentlich überhaupt steckt, antwortet Leon nur, dass er keine Ahnung habe.

Gerade da der Resi-Veteran ganz am Ende so überraschend noch über diese Erwähnungen ins Spiel gebracht wird, wäre es sehr gut möglich, dass wir im DLC eben eine Antwort auf Sherrys Frage bekommen, wo Chris eigentlich steckt.

Resident Evil Requiem: Spieler entdeckt auf einem Artwork am Finger von Leon einen Ring und fragt sich jetzt: Ist er schon vergeben - und wenn ja, an wen?
von Stephan Zielke
In Resident Evil Requiem könnt ihr die stärkste Waffe für Grace schon in der ersten Stunde finden - sie aber auch leicht verpassen
von Eleen Reinke

In einer Erweiterung zu erfahren, wie er die Ereignisse parallel erlebt hätte, wäre ganz typisch für die Reihe, außerdem würde es auch zum Nostalgie-Konzept von Requiem gut passen, noch einen weiteren beliebten Helden loszuschicken.

Es wäre nicht der erste Chris-DLC zu den neueren Resi-Releases: Zu Resident Evil 7 erschien damals unter anderem die "Not A Hero"-Erweiterung, in der wir uns ebenfalls in der Rolle des Veteranen durch bestimmte Settings geballert haben.

Natürlich gäbe es auch zahlreiche andere denkbare Szenarien für Add-ons. Beispielsweise fehlte auch Ada, die normalerweise Leon in brenzligen Situationen immer wieder zur Hand geht. Außerdem wäre da noch Emilys Rettung, die ebenfalls abseits des spielbaren Teils stattfindet. Wir halten aber zumindest die Nennung von Chris, der irgendwie mitmischt, aber niemand weiß so recht, wie, für besonders verdächtig.

Mit welchen Add-ons rechnet ihr und welche wünscht ihr euch?

