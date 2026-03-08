Clair Obscur im Angebot: Das beste Spiel des letzten Jahres gibt's endlich günstig für PS5!

Clair Obscur: Expedition 33 ist zweifellos eines des besten Rollenspiele der letzten Jahre.

Clair Obscur: Expedition 33 hat im letzten Jahr nicht nur Top-Wertungen und zahlreiche Auszeichnungen zum besten Spiel des Jahres abgestaubt (unter anderem bei den Game Awards), sondern sich auch hervorragend verkauft – was dazu geführt hat, dass die Preise bislang recht stabil geblieben sind. Jetzt gibt es bei MediaMarkt endlich mal ein gutes Sonderangebot, die PS5-Version ist dort aktuell stark reduziert:

MediaMarkt macht keine Angaben zur Dauer des Deals. Der Händler hat heute übrigens auch noch eine ganze Reihe weiterer günstiger PS5-Angebote gestartet, die seltsamerweise in keinem offiziellen Zusammenhang zu irgendeinem Sale stehen. Hier ein paar der Top-Deals:

Ein echtes Rollenspiel-Meisterwerk – Das ist Clair Obscur: Expedition 33!

17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Für alle, die den Hype um Clair Obscur: Expedition 33 nur am Rande mitbekommen haben, hier eine kurze Zusammenfassung, worum es überhaupt: Clair Obscur ist ein Rollenspiel, das in einer lose vom Frankreich des 19. Jahrhunderts inspirierten Fantasy-Welt spielt, die auch französische Architektur bis hin zur Eiffelturm-Kopie bietet. In dieser Welt schreibt eine Malerin jedes Jahr eine kleiner werdende Zahl auf einen Monolithen, und wer das entsprechende Alter erreicht hat, muss sterben.

Als Teil der Expedition 33 ziehen wir nun los, um zu verhindern, dass diesmal alle 33-Jährigen sterben. Auf unserer Reise durch eine Welt voller idyllischer Landschaften und eindrucksvoller Ruinen stoßen wir nicht nur auf uralte Geheimnisse und bizarre Kreaturen, sondern stolpern auch immer wieder über die Überreste früherer Expeditionen, die gescheitert sind. Sowohl die Story als auch die surreale Atmosphäre gehören zu den Highlights des Spiels.

Die surreale Welt von Clair Obscur: Expedition 33 bietet tolles Artdesign und eine packende Atmosphäre.

Doch auch spielerisch kann sich Clair Obscur: Expedition 33 sehen lassen. Im Kern bekommt ihr hier ein klassisches JRPG-System, das euch mit einer kleinen Gruppe von Helden in rundenbasierte Kämpfe schickt. Allerdings gibt es auch Action-Elemente: Ihr könnt feindlichen Attacken ausweichen und bestimmte Skills und Spezialangriffe lassen sich nur mit dem richtigen Timing auslösen.