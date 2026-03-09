Viele Soundbars sind bei MediaMarkt gerade schlagartig günstiger geworden

Bose, Sonos und Co. gibt es gerade reihenweise günstiger bei MediaMarkt.

Das ist wohl MediaMarkts große Antwort auf die Frühlingsangebote von Amazon: Noch bis zum 11.03. bekommt ihr auf eine riesige Auswahl an TVs, Kopfhörern und anderer Hardware ganze 15 % Rabatt – auch wenn die Sachen schon davor im Angebot waren. Unter den Aktionsprodukten sind auch viele Soundbars. Ich habe die Angebote gecheckt und euch drei Empfehlungen mitgebracht.

Tipp Nr. 1: Bose-Sound klingt im Frühling besonders gut

Das ist natürlich nicht wirklich so, aber dass Bose in seinen Soundbars brachialen Kino-Sound liefert ist unbestritten. Das gilt besonders für die Bose Smart Ultra, die beste Soundbar des Herstellers. Die bringt nicht nur Dolby Atmos mit an den Tisch, sondern auch verschiedene AI-Funktionen für eine bessere Sprachwiedergabe.

Bose ist seit vielen Jahren ein wahre Größe im Audio-Bereich.

Das Dolby Atmos ist hierbei übrigens echt, denn zwei der verbauten Schallwandler zeigen nach oben und sorgen so dafür, dass der Sound wirklich dreidimensional ausgestrahlt werden kann und nicht nur simuliert wird.

Tipp Nr. 2: Premium-Sound, aber in günstig

Sonos ist so ein bisschen das Apple unter den Sound-Herstellern. Das liegt vor allem am sehr cleanen Design der Lautsprecher und Soundbars, die auch untereinander wahnsinnig einfach verbunden und gemeinsam genutzt werden können.

Einen wichtigen Unterschied gibt es aber: Bei Sonos müsst ihr nicht zwangsläufig ein kleines Vermögen für ein Produkt ausgeben, denn es gibt neben der hochpreisigen Sonos Arc Ultra auch preiswerte Alternativen wie die Sonos Ray, die durch das Angebot von MediaMarkt gerade unter 200 € zu haben ist.

Klein, aber fein, die Sonos Ray passt unter wirklich jeden TV.

Die kompakte Soundbar ist schnell und einfach angeschlossen und liefert schönen, klaren Klang allererster Güte. Und selbst bei dieser kostengünstigen Variante bekommt ihr die Vorzüge der Sonos-Architektur geboten. Dazu gehören neben Sprachverbesserungen auch Sonos Trueplay, was den Ton individuell auf die Akustik eures Raumes anpasst.

Tipp Nr. 3: Darf es auch ein ganzes 9.1.5 Soundsystem sein?

Wer keine halben Sachen machen will und gleich Soundbar mit Subwoofer und Satelliten-Lautsprecher in sein Heimkino integrieren will, dem rate ich zu diesem Set von LG, das ihr bei MediaMarkt gerade zum absoluten Kampfpreis bekommt.

Für den ultimativen Surround-Sound solltet ihr auf Rear-Speaker setzen.

Warum ist ein Soundsystem in Bezug auf Surround-Sound einer einfachen Soundbar überlegen? Ganz einfach: Der Ton kommt in einem vollwertigen System von mehreren Seiten gleichzeitig, sodass eine echte, dreidimensionale Klangkuppel entstehen kann. Dazu tragen auch die Upfiring Speaker bei, die ihren Klang nicht nach vorne, sondern nach oben abstrahlen.

Und dieses Set von LG bietet mit zentraler Soundbar, zwei Rear-Speakern und einem externen Subwoofer alles, was das Audio-Herz begehrt und das zu einem Preis, der sich vor nicht und niemandem verstecken muss.

Amazon vs. MediaMarkt: Die Rabattschlacht hat begonnen

Während die Amazon Frühlingsangebote erst am 10. März so richtig ins Rollen kommen, legt MediaMarkt schon kräftig vor. Denn die Rabatt-Aktion gilt nicht nur auf Soundbars, sondern auf jedes Produkt, welches zuvor bereits auf irgendeine Weise reduziert war. Beachtet dabei aber, dass der Rabatt nur dann gilt, wenn ihr mit eurem myMediaMarkt-Account eingeloggt seid.