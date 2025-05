In Clair Obscur: Expedition 33 verstecken sich zwei legendäre Waffen aus einem bekannten Anime und ihr habt sie womöglich gar nicht bemerkt

In Clair Obscur: Expedition 33 gibt es unerwartete Easter Eggs zu Bleach. (Bild: © Sandfall Interactive / Kubo Tite)

Frankreich ist eines der Länder, das für seine Liebe zu Anime und Manga bekannt ist. Fast nirgendwo in Europa gibt es so viele Anime-Fans wie dort – und das spürt man auch im neuesten Hit-RPG und GOTY-Kandidaten Clair Obscur: Expedition 33.

Denn offenbar arbeitet bei Sandfall Interactive ein riesiger Fan von Bleach. Im Spiel könnt ihr nämlich gleich zwei der legendärsten Waffen aus dem Kult-Anime finden: Ichigos Zangetsu und Rukias Sode no Shirayuki!

1:19 Clair Obscur: Expedition 33: Der Storytrailer erklärt die Hintergrundstory des RPG-Hoffnungsträgers

Autoplay

Das sind die Waffen und ihre Vorbilder aus dem Anime

Genauer gesagt sind es zwei Schwerter, die ganz klar an Ichigos und Rukias Zanpakuto erinnern – offensichtlich eine Hommage an die beliebte Serie. Als Zanpakuto werden die Schwerter der Shinigamis (auf Deutsch: Todesgötter) in Bleach bezeichnet.

Confuso

Confuso ist ganz klar von Ichigos Zangtesus inspiriert. (Bild: © Sandfall Interactive)

Eins davon ist das Schwert “Confuso“, das Gustave und Verso benutzen können. Für Bleach-Fans müsste das Design der Doppelklingen verdächtig bekannt vorkommen – es sind Ichigos Zangetsus!

Natürlich hat Sandfall Interactive das Design nicht komplett 1:1 übernommen. Die Schwerter im Spiel haben zum Beispiel dreieckige Löcher in der Klinge und sind mit goldenen Linien verziert – das gibt ihnen einen eigenen Look.

Die finale Form von Ichigos Schwertern im Anime und im Manga hat zwar ebenfalls Löcher in der Klinge, jedoch keine dreieckigen, sondern nahezu rechteckige.

Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen: Der Griff ist genau wie bei der ersten Form von Ichigos Zanpakuto – dem großen Küchenmesser – mit weißem Stoff umwickelt. Es ist also ziemlich eindeutig, woher die Inspiration stammt.

Melarum

Maelles Melarum ist eine klar Hommage an Rukias Schwert. (Bild: © Sandfall Interactive)

Die andere Bleach-Waffe, die ihr im Spiel finden könnt, ist Maelles “Melarum”, ein schneeweißes Katana mit einem weißen Band am Ende des Griffs, genau wie bei Rukias unverkennbarem Schwert (auf Deutsch: “Bande des weißen Schnees”).

Der einzige große Unterschied: Das Band an Melarum ist etwas kürzer als das an Rukias Waffe.

Rukias Zanpakuto ist bekannt für sein weißes Band. (Bild: © Kubo Tite)

Wo ihr die Waffen für Verso/Gustave und Maelle im Spiel findet

Wo könnt ihr Gustaves/Versos “Confuso” finden? In Akt 2 landet ihr in einem Gebiet namens Visages. Dort gibt es im Tal der Freude eine Expeditions-Flagge. Von dort aus folgt ihr dem Pfad zur großen Maske in der Ferne – aber haltet die Augen offen!

Auf dem Weg versteckt sich links ein schmaler Pfad zwischen großen Felsen mit roten Bäumen am Ende. Dort liegt die Waffe als Loot am Boden – aber Vorsicht: Ein Contorsionniste wird euch anspringen, bevor ihr sie aufheben könnt.

17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Autoplay

Wo bekommt ihr Maelles “Melarum”? Im Vergleich zu “Confuso” seid womöglich bereits im Besitz von Maelles “Melarum”, wenn ihr bereits in Akt 2 seid.

Ihr erhaltet es als Kampfbelohnung, nachdem ihr den Boss im Gebiet Alt-Lumière besiegt habt.

Habt ihr die Easter Egg zu Bleach sofort erkannt? Welche Easter Eggs in Clair Obscur: Expedition 33 sind eure Favoriten?