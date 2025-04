Clair Obscur schon jetzt für PS5 im Angebot: Hier gibt's das Rollenspiel-Highlight 2025 am günstigsten!

92 Punkte auf Metacritic: Das heute erscheinende Clair Obscur: Expedition 33 ist eines der großen PS5-Rollenspielhighlights des Jahres 2025.

Heute erscheint mit Clair Obscur: Expedition 33 eines der großen Highlights des Jahres 2025. Die PS5-Version des surrealen Rollenspiels mit kreativem Gameplay und noch kreativerer Geschichte könnt ihr bei MediaMarkt schon direkt am Release-Tag günstiger im Angebot bekommen. Laut Vergleichsplattformen gibt es den Überraschungshit derzeit nirgendwo günstiger:

Der Deal ist Teil eines MediaMarkt-Sales, durch den ihr noch weitere PS5-Spiele wie beispielsweise das Silent Hill 2 Remake günstiger bekommen und auch viele andere Technik-Angebote zu Top-Preisen abstauben könnt. Die Übersicht findet ihr hier:

92 Punkte auf Metacritic: Clair Obscur ist ein riesiger Überraschungshit!

17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Dass Clair Obscur: Expedition 33 eines der spannendsten Rollenspiele des Jahres 2025 werden könnte, war schon Monate vor dem Release klar. Wie gut das von einem vergleichsweise kleinen französischen Team stammende Spiel tatsächlich geworden ist, war dann aber doch eine Überraschung. Auf Metacritic steht Clair Obscur aktuell bei beeindruckenden 92 Punkten, auf GamePro waren wir da mit unserer Wertung von 89 Punkten schon vergleichsweise streng:

Zu den Gründen für das viele Lob zählen die hervorragenden geschriebenen Dialoge, die filmreif inszenierten Zwischensequenzen und die spannende, kreative Geschichte: Eine mysteriöse Malerin malt jedes Jahr eine Zahl auf einen Monolithen, die von Jahr zu Jahr kleiner wird. Wer das entsprechende Alter erreicht, löst sich daraufhin in Luft auf. Wir sind Teil der Expedition 33, die verhindern soll, dass diesmal alle 33-Jährigen sterben müssen.

Clair Obscur: Expedition 33 führt uns durch abwechslungsreiche Landschaften. Sogar Unterwassergebiete sind dabei.

Besonders begeistert waren wir zudem vom Kampfsystem: Dieses orientiert sich zwar an klassischen JRPGs, wir stürzen uns also stets mit einer Gruppe von Helden in rundenbasierte Gefechte. Beim Einsatz spezieller Skills sowie beim Parieren und Ausweichen kommen jedoch Quick Time Events zum Einsatz, die uns Geschicklichkeit und gutes Timing abverlangen. Außerdem dürfen wir mit Schusswaffen selbst zielen. So spielen sich die Kämpfe weit actionreicher, als man in diesem Genre erwarten würde.

Auch eine komplexe und motivierende Charakterentwicklung wird geboten, jedes eurer Gruppenmitglieder verfügt über sein eigenes Fähigkeiten-System. Die Spielwelt kann sich ebenfalls sehen lassen: Von Bauwerken, die von der französischen Architektur des 19. Jahrhunderts inspiriert sind, über malerische Wälder und trostlose Schlachtfelder voller Tod und Zerstörung bis hin zu Unterwassergebieten gibt es eine Menge zu sehen. Clair Obscur schafft dabei stets eine fesselnde, surreale Atmosphäre.