Clair Obscur Expedition 33: Bester Build für Verso - Diese Skillung ist abolutes S-Tier

Verso kann ein richtiges starkes Teammitglied sein - mit etwas Vorbereitung.

Verso lernen wir im zweiten Akt von Clair Obscur: Expedition 33 kennen. Ab dann können wir den geheimnisvollen Kämpfer in unser Kampf-Team packen. Auch wenn er im Vergleich zur restlichen Party anfangs etwas schwach wirkt, lassen sich eine ganze Menge richtig starke Builds mit ihm bauen.

So funktionieren Verso und sein Tier

Verso wird stärker, umso länger und besser er kämpft, denn mit jedem Schlag und jeder Parade sammelt er Präzisionspunkte, die ihn im Kampf-Rang steigen lassen. Normalerweise startet er auf Rang D und kämpft sich über die Stufen C, B, A bis ins S-Tier.

Auf jeder Stufe gibt es einen entsprechend ansteigenden Schadens-Bonus und bestimmte Fähigkeiten profitieren von vorgegebenen Rängen. So kostet ein Skill auf einer bestimmten Stufe weniger Aktionspunkte (AP) oder macht noch mehr Schaden.

Das Ziel ist also, so schnell wie möglich in den S-Tier zu gelangen und auf dem Weg von den passenden Fähigkeiten zu profitieren. Das System ist stark, in seiner Grundform aber vor allem für längere Kämpfe geeignet.

Das sind die besten Fähigkeiten für Verso

Wie oben erwähnt, können wir Verso mit verschiedenen starken Builds ausstatten, das Problem ist jedoch, dass sich viele erst sehr spät richtig umsetzen lassen. Auch für diese Skillung müssen wir ein paar knifflig zu erreichende Elemente einsacken. Wir haben daher zum Schluss noch einen kleinen Absatz ergänzt, um aufzuzeigen, wie ihr bis dahin gut mit Verso spielen könnt.

Gestählter Stoß (9 AP): Extremer Einzelziel-Schaden, der jedoch nur ausgeführt wird, wenn wir bis zum nächsten Zug keinen Schaden kassieren.

Extremer Einzelziel-Schaden, der jedoch nur ausgeführt wird, wenn wir bis zum nächsten Zug keinen Schaden kassieren. Bürde (1 AP): Entfernt alle Statuseffekte von anderen Gruppenmitgliedern und übergibt sie an Verso.

Entfernt alle Statuseffekte von anderen Gruppenmitgliedern und übergibt sie an Verso. Überladen (0 AP): Wir springen auf Rank S und unsere AP werden aufgefüllt. Dafür wird unser Leben auf 1 gesetzt.

Wir springen auf Rank S und unsere AP werden aufgefüllt. Dafür wird unser Leben auf 1 gesetzt. Kraftvoll (3 AP): Wirkt Kraftvoll auf die gesamte Truppe (+25% Schaden, +40% mit passendem Perk).

Wirkt Kraftvoll auf die gesamte Truppe (+25% Schaden, +40% mit passendem Perk). Labendes Feuer (4 AP): 3 Schläge, die uns auch heilen können.

3 Schläge, die uns auch heilen können. Perfekte Erholung (3 AP): Heilt uns um 50% (oder 100%) und entfernt alle negativen Statuseffekte von Verso.

Viele der Skills kommen mit handfesten Nachteilen, warum uns diese aber vollkommen egal sind, erklären wir weiter unten.

Versos Loadout: Pictos, Lumina, Waffen und Attribute

Um die Wirksamkeit unserer Fähigkeiten abzurunden, sollten wir natürlich auch unsere Ausrüstung darauf anpassen. Generell gilt, dass wir einen Fokus auf Schaden, Beweglichkeit, AP-Gewinnung, sowie passive Heilung legen.

Attribute: Unsere Punkte verteilen wir entsprechend unserer Waffenskalierung. Neben Stärke steigern wir also noch Beweglichkeit und Vitalität, im Verhältnis 3-2-1. Auf drei Punkte Stärke verteilen wir also 2 auf Beweglichkeit und einen auf Vitalität.

Unsere Punkte verteilen wir entsprechend unserer Waffenskalierung. Neben Stärke steigern wir also noch Beweglichkeit und Vitalität, im Verhältnis 3-2-1. Auf drei Punkte Stärke verteilen wir also 2 auf Beweglichkeit und einen auf Vitalität. Waffe: Corpeso ist für den Build essentiell, weil das Schwert dafür sorgt, dass mit jedem Standardangriff zwei "Brennend"-Stapel pro Rang auf unser Gegenüber packen. Wir bekommen es in "Dunkle Ufer" im Süden des Startgebiets, wo wir zuerst zwei ziemlich fiese Nevrones besiegen müssen. Die Gruppe, die um ein Item herumsteht, ist unser Ziel.

Corpeso ist für den Build essentiell, weil das Schwert dafür sorgt, dass mit jedem Standardangriff zwei "Brennend"-Stapel pro Rang auf unser Gegenüber packen. Wir bekommen es in "Dunkle Ufer" im Süden des Startgebiets, wo wir zuerst zwei ziemlich fiese Nevrones besiegen müssen. Die Gruppe, die um ein Item herumsteht, ist unser Ziel. Luminas: Einige der genannten Perks sind Voraussetzung, wir markieren sie entsprechend mit einem "!". Bis ihr diese Luminas erbeutet habt, könnt ihr auf die weiter unten genannte Taktik zurückgreifen oder mit anderen Charakteren kämpfen. ! Schummler (Sprong - der große Nevron auf der Weltkarte, der im mittleren Westen im Wasser steht) ! Komboangriff (Belohnung für Sieg über den Dualist) ! Komboangriff (Belohnung für Sieg über chromatischen Clair Obscur im Monolithen) ! Belebender Angriff I (Gelbe Ernte) Komboangriff III (Dunkel Gestral Arena) Lebensraub (Altes Heiligtum) Doppelzünder (Visages' Gebiet) Heilendes Feuer (Gebiet von Sirène) Gemalte Kraft (Ende von Akt 2) Belebender Zug (Gebiet von Sirène) Kritisch Brennend (Frühlingswiesen) Brennend-Affinität (Gefrorene Herzen)

Einige der genannten Perks sind Voraussetzung, wir markieren sie entsprechend mit einem "!". Bis ihr diese Luminas erbeutet habt, könnt ihr auf die weiter unten genannte Taktik zurückgreifen oder mit anderen Charakteren kämpfen. Pictos: Im Idealfall wählt ihr drei der teuersten Luminas für eure Pictos aus und spart damit die Lumina-Punkte-Kosten für den Perk. Viel wichtiger ist aber, dass die darauf enthaltenen Stats passen und möglichst hoch sind. Wählt zwei Pictos Boni auf Geschwindigkeit und kritischer Trefferchance, um so beide Werte zu boosten. Das dritte Pictos sollte eure Gesundheit nach oben treiben.

So spielt ihr Verso mit diesem Build

Der Clou bei diesem Build ist, dass wir Gegner*innen mit Standardangriffen überhäufen, mit jedem Schlag einen weiteren "Brennend"-Stapel wirken und zeitgleich unsere AP-Leiste füllen. Damit das funktioniert, sind vor allem die oben genannte Waffe, der "Schummler"-Perk und möglichst viele Luminas nötig, die unserer Standardattacke um zusätzliche Schläge erweitern.

"Schummler" sorgt dafür, dass wir immer zweimal hintereinander dran kommen, was essenziell für den Build ist. Dank der großen Anzahl an Standardattacken gelangen wir super schnell ins S-Tier, wo wir mit den bis dahin verteilten "Brennend"-Stapeln schon ordentlich Schaden gemacht haben.

Alternativ springen wir direkt mit "Überladen" hoch. Dank "Komboangriff I-III", "Lebensraub" und "Heilendes Feuer" heilen wir uns mit einem darauffolgenden Standardangriff einfach wieder hoch.

Dort angekommen, versuchen wir so häufig wie möglich – stets im Ersten von beiden Zügen – "Gestählter Stoß" auszulösen, da dieses durch den Doppelzug direkt auslöst. Danach füllen wir unsere AP mit Standardangriffen wieder auf.

Die restlichen Fähigkeiten nutzen wir bei Bedarf und bestenfalls immer in Kombination mit dem zweiten Zug. Mit Bürde ziehen wir etwa alle negativen Statuseffekte auf uns, um sie danach einfach mit "Perfekte Erholung" wieder loszuwerden.

Wie spiele ich Verso, bevor ich alle wichtigen Elemente zusammen habe? Bereits im Gebiet Sturmwellenklippen bekommen wir Deleram, eine ziemlich gute Waffe für Verso. Dazu setzen wir auf die Fähigkeiten "Perfekter Bruch" und "Phantomsterne".

Wir rüsten Pictos und Luminas aus, die unseren Bruchschaden erhöhen sowie unsere AP-Gewinnung nach oben treiben, starten mit "Perfekter Bruch" und gelangen so rasant in den S-Rang. Dort angekommen, teilen wir mit "Phantomsterne" richtig aus.