Clair Obscur Expedition 33: Bester Build für Lune - Mit dieser Skillung haltet ihr die gesamte Gruppe am Leben

Lune kann quasi alles, egal ob Schaden austeilen oder die Gruppe stärken.

In Clair Obscur: Expedition 33 ist Lune die erste Verstärkung, die wir kurz nach der Landung auf dem Kontinent für unser Team dazu bekommen. Die mächtige Elementar-Magierin steckt voller Potential und kann eine sehr starke Verbündete sein. Mit unserem Build holt ihr enorm viel aus ihr heraus.

So funktionieren Lune und ihre Elementarladungen

Lune ist eine Magierin, die auf verschiedene Elementzauber zurückgreifen kann. Der Clou dabei ist, dass sie mit jedem Spruch passende Elementar-Ladungen erzeugt, die dann wiederum andere Sprüche verstärken können. Neben Aufladungen für Feuer, Eis, Natur und Blitz gibt es noch Licht-Ladungen, die wir universell einsetzen können.

Im besten Fall generieren wir also gezielt bestimmte Ladungen, um sie dann mit einem mächtigen Skill zu verbrauchen. Ein einfaches Beispiel: Mit "Eis Lanze" erzeugen wir zuerst eine Eis- und eine Lichtladung. Der Skill "Leuchtfeuer" kann mit zwei Eis-Ladungen verstärkt werden. Da wir diese nun haben (zur Erinnerung: Licht-Ladungen können wir als Ersatz für alle Ladungen nutzen) ist der Schaden enorm erhöht.

1:34 Clair Obscure Expedition 33 stellt uns vor dem Release seine Charaktere vor: Das ist Lune

Autoplay

In unserem Build hat Lune zwei wesentliche Aufgaben: Sie setzt alle Gegner*innen in Brand und stärkt die Gruppe mit ihrer Heilung und passiven Boni. Eine zweite, alternative Version konzentriert sich neben dem Kokeln noch etwas mehr auf Schaden.

Das sind die besten Fähigkeiten für Lune

Entzünden (2 AP): Hier geht es nicht um Schaden, sondern einfach nur um eine günstige Möglichkeit, ein Einzelziel mit "Brennend" auszustatten.

Hier geht es nicht um Schaden, sondern einfach nur um eine günstige Möglichkeit, ein Einzelziel mit "Brennend" auszustatten. Lauffeuer (4 AP): Der Skill macht allein schon deswegen mehr Schaden als "Entzünden", weil er auf alle Gegner*innen wirkt. Aber auch hier geht es vorrangig um den "Brennend"-Status.

Der Skill macht allein schon deswegen mehr Schaden als "Entzünden", weil er auf alle Gegner*innen wirkt. Aber auch hier geht es vorrangig um den "Brennend"-Status. Wärmeübertragung (2 AP): Ein sehr interessanter Skill, der perfekt in unseren Build passt. Zwei Angriffe, die eine Eis-Ladung erzeugen. Zudem bekommen wir 4 AP, wenn das Ziel brennt. Haben wir zwei Natur- oder alternativ Licht-Ladungen, kommen wir sogar direkt nochmal zum Zug.

Ein sehr interessanter Skill, der perfekt in unseren Build passt. Zwei Angriffe, die eine Eis-Ladung erzeugen. Zudem bekommen wir 4 AP, wenn das Ziel brennt. Haben wir zwei Natur- oder alternativ Licht-Ladungen, kommen wir sogar direkt nochmal zum Zug. Revitalisierung (5 AP): Unsere gewählte Heilung, die mit den richtigen Pictos zum absoluten Powerskill in Puncto Überleben wird. Zudem erzeugt die Fähigkeit eine kostbare Licht-Ladung.

Unsere gewählte Heilung, die mit den richtigen Pictos zum absoluten Powerskill in Puncto Überleben wird. Zudem erzeugt die Fähigkeit eine kostbare Licht-Ladung. Steinlawine (5 AP): Wir wollen bestenfalls mit jedem Charakter einen Skill dabei haben, der brechen kann. Im Fall von Lune haben wir uns für Steinlawine entschieden, da dieser noch eine Natur-und eine Licht-Ladung erzeugt. Von diesen profitieren wir mit "Wärmeübertragung" und "Taifun".

Wir wollen bestenfalls mit jedem Charakter einen Skill dabei haben, der brechen kann. Im Fall von Lune haben wir uns für Steinlawine entschieden, da dieser noch eine Natur-und eine Licht-Ladung erzeugt. Von diesen profitieren wir mit "Wärmeübertragung" und "Taifun". Taifun (8 AP): Taifun ist teuer, aber er bringt uns in allen Bereichen nachhaltig voran. Über drei Runden (mit Stärkung sogar fünf) bekommen alle Gegner*innen hohen Eisschaden. Zudem wird die Gruppe jede Runde geheilt.

Mit diesem Weg erschaffen wir eine sehr effektive Allrounderin, die in nahezu allen Spielsituationen hilfreich ist. Alternativ können Wärmeübertragung und Taifun auch gegen die folgenden Skills ausgetauscht werden.

Elementarer Trick (3 AP): Damit werden vier kleine Angriffe ausgeführt, die jeweils ein Element bedienen. Der Clou dabei ist, dass bei kritischen Treffern auch die passende Ladung erzeugt wird. Das Ziel ist, alle vier zu bekommen, um so als nächstes ...

Damit werden vier kleine Angriffe ausgeführt, die jeweils ein Element bedienen. Der Clou dabei ist, dass bei kritischen Treffern auch die passende Ladung erzeugt wird. Das Ziel ist, alle vier zu bekommen, um so als nächstes ... Elementare Schöpfung (4 AP): ... auszuführen. Das benötigt nämlich je eine Ladung von den Elementen. Erst dann können wir die recht günstige Fertigkeit nutzen. Die hat es dann aber in sich und macht brachialen Schaden.

Bei dieser alternativen Version handelt es sich um einen Casino-Build, der – wenn wir nicht alles drumherum darauf zuschneiden – stets mit Glück verbunden ist, bei Gelingen aber unglaublich viel Schaden verursacht. Wir empfehlen die obere Auswahl, gehen aber auch auf die untere weiter ein.

Lunes Loadout: Pictos, Lumina, Waffen und Attribute

In unser Loadout packen wir vor allem viele verschiedene Dinge, die dafür sorgen, dass wir vom "Brennend"-Status profitieren, mehr Feuerschaden machen und unsere Heilungen stärker werden. Bei der alternativen Version achten wir darauf, unseren Krit-Wert so hoch wie möglich zu bekommen.

Attribute: Wir konzentrieren uns auf die zu unserer Waffe (mehr dazu im nächsten Punkt) passenden Attribute, also Stärke, Verteidigung und Beweglichkeit. Die können wir in gleichem Maße steigern, wir geben also jedem Attribut +1 pro Level. Spielen wir die alternative Version, gehen jeder zweite Punkt für Verteidigung und Beweglichkeit stattdessen auf Glück.

Wir konzentrieren uns auf die zu unserer Waffe (mehr dazu im nächsten Punkt) passenden Attribute, also Stärke, Verteidigung und Beweglichkeit. Die können wir in gleichem Maße steigern, wir geben also jedem Attribut +1 pro Level. Spielen wir die alternative Version, gehen jeder zweite Punkt für Verteidigung und Beweglichkeit stattdessen auf Glück. Waffe: Lune bekommt schon in den Frühlingswiesen, also im ersten Gebiet, Zugriff auf Lighterim und das ist auch die Waffe unserer Wahl. Sie sorgt dafür, dass Feuerzauber einen AP weniger kosten, zudem verstärkt sie dessen Schaden und spendiert uns auf Stufe 20 eine Eis-Ladung direkt zum Start. Außerdem skaliert sie mit Verteidigung und Beweglichkeit, was perfekt zu unseren Build passt.

Lune bekommt schon in den Frühlingswiesen, also im ersten Gebiet, Zugriff auf Lighterim und das ist auch die Waffe unserer Wahl. Sie sorgt dafür, dass Feuerzauber einen AP weniger kosten, zudem verstärkt sie dessen Schaden und spendiert uns auf Stufe 20 eine Eis-Ladung direkt zum Start. Außerdem skaliert sie mit Verteidigung und Beweglichkeit, was perfekt zu unseren Build passt. Lumina: Die unten stehenden Perks sind im Build sehr mächtig aber natürlich gibt es darüber hinaus noch zahlreiche Luminas, die sich anbieten. Sobald freie Lumina Punkte verfügbar sind, konzentriert euch auf Ergänzungen, die auch zum Rest der Gruppe passen. Belebender Start I + II (Map, oberhalb vom Gestral-Dorf; im alten Heiligtum) Todesenergie (Frühlingswiesen) Belebendes Parieren (Vergessenes Schlachtfeld) Belebende Heilung (Map, sehr weit links an einem Strand unterhalb des großen Turms, auf dem ein unübersehbares C prangt) Brennend-Affinität (Gefrorene Herzen) Doppelzünder (Visages' Gebiet) Kritisch Brennend (Frühlingswiesen) Heilendes Feuer (Gebiet von Sirène) Teamwork (Gelbe Ernte) Gemalte Farbe (Ende von Akt 2) Gesteigerter Erstschlag (Esquies Nest) Brechend Brennend (Map, im Westen der Monoco Station) Zweite Chance (Ende von Akt 2)

Die unten stehenden Perks sind im Build sehr mächtig aber natürlich gibt es darüber hinaus noch zahlreiche Luminas, die sich anbieten. Sobald freie Lumina Punkte verfügbar sind, konzentriert euch auf Ergänzungen, die auch zum Rest der Gruppe passen. Pictos: Im Idealfall wählt ihr drei der teuersten Luminas für eure Pictos aus und spart damit die Lumina-Punkte-Kosten für den Perk. Viel wichtiger ist aber, dass die darauf enthaltenen Stats passen und möglichst hoch sind. Wählt zwei Pictos mit zusätzlicher Gesundheit und Verteidigung. Das dritte Pictos sollte Geschwindigkeit und Krit-Chance erhöhen. Bei der alternativen Version dreht ihr die Verteilung einmal um – geht also zweimal auf Krit-Chance und einmal auf Gesundheit.

So spielt ihr Lune mit diesem Build

Lune hat wie bereits erwähnt zwei wesentliche Aufgaben. Zu Beginn eines Kampfes stecken wir Gegner*innen zuerst in Brand. Das machen wir bei einzelnen Monstern mit "Entzünden", bei Gruppen hingegen mit "Lauffeuer". Dank dem "Doppelzünder"-Lumina haben wir damit auch erstmal etwas ausgesorgt.

Danach haben wir immer einen Blick auf die Gruppe und peppeln diese mit "Revitalisierung" wieder auf. Dank unserer Luminas spendiert der Zauber nicht nur zusätzliche Heilung, sondern auch noch AP.



Wenn genügend Brennend-Stapel verteilt sind und die Gruppe wohlauf ist, können wir unsere AP bei Bedarf mit "Wärmeübertragung" auffüllen oder mit Taifun einen mächtigen Spruch loslassen, der viel Schaden über Zeit verteilt und zeitgleich die Gruppe über mehrere Runden heilt. Steinlawine nutzen wir nach Bedarf, um einen Bruch auszulösen oder gezielt Natur-Ladungen zu erbeuten.

In der alternativen Version mit den beiden Multi-Element-Skills spielen wir – nachdem wir Gegner*innen in Brand gesteckt haben – im besten Fall einen Wechsel aus beiden Skills. Mit dem Trick versuchen wir alle Elementar-Ladungen auf einmal zu bekommen, um so im nächsten Zug die Schöpfung zu spielen. Die kostet wenig und macht unglaublich viel Schaden – benötigt aber eben die entsprechenden Ladungen.