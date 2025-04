Clair Obscur Expedition 33: Nur 9.999 Schaden? Mit diesem Lumina haut ihr easy über 500.000 raus

Wenn Maelle irgendwie fest zuschlägt, wächst da so schnell kein Gras mehr.

In Clair Obscur: Expedition 33 werden wir mit der Zeit immer stärker. Trotzdem kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir an das Damage-Cap von 9.999 pro Treffer kommen. Da ist aber tatsächlich noch lange nicht Schluss und wir verraten euch, ab wann ihr mehr Schaden austeilen könnt.

So macht ihr mehr als 9.999 Schaden

Grundsätzlich müsst ihr natürlich zunächst die Grundvoraussetzungen schaffen und euren Charakter so weit entwickeln, dass er oder sie höherer Zahlen erreichen kann. Das heißt, Waffen upgraden, Attributspunkte verteilen und mit Pictos Boni einstreichen.

Das klappt insbesondere bei Maelle oder Sciel ziemlich schnell. Da kann es schon ärgern, wenn trotzdem maximal die Zahl 9.999 aufploppt.

Um mehr Schaden zu machen, braucht ihr ein bestimmtes Lumina und an dieser Stelle haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, ihr bekommt es ganz automatisch im Laufe der Story. Die weniger schöne Nachricht ist: Es ist erst am Ende von Kapitel 2 so weit.

17:36 Clair Obscure: Expedition 33 - Dieses Rollenspiel erzählt die beste Story seit Jahren

Ab dann könnt ihr "Gemalte Kraft" aber sehr kostengünstig für schlappe 5 Lumina Punkte ausrüsten – und das solltet ihr bei allen Charakteren direkt machen. In der Folge ist die Obergrenze Vergangenheit und ihr könnt enorm viel mehr Schaden austeilen.

Werte, die 500.000 überschreiten, sind dann keine Seltenheit mehr und auch wesentlich größere Werte sind bei richtiger Ausrüstung und passender Skillung möglich. Das ist auch dringend nötig, weil es insbesondere im finalen Akt viele optionale Boss-Herausforderungen gibt, an denen ihr auch sonst die Zähne ausbeißt.

So optimiert ihr euren Schaden vorher

Gut ist, dass der Schaden ohne Lumina nur pro Schlag auf 9.999 begrenzt ist. Das heißt, wenn ihr weit vor dem Ende von Akt 2 schon oft auf die Zahl stoßt, baut einfach etwas um und konzentriert euch auf Fähigkeiten mit mehreren Angriffen. Dreimal für 7.000 Schaden zuzuhauen ist natürlich wesentlich schöner, als einmal für 9.999 zu treffen.

Immerhin ist es zwar möglich, schon relativ zeitig an die Begrenzung zu stoßen, abseits der optionalen Herausforderungen und im Rahmen der Story ist das aber gar nicht weiter schlimm. Beachtet ihr den oben genannten Trick, haut ihr eure Widersacher*innen zudem auch so schnell aus den Socken.

Habt ihr euch Clair Obscur: Expedition 33 schon angeschaut, oder habt es vor? Wie gefällt euch das Spiel bisher und welche Luminas sind eure Favoriten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!