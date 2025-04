Clair Obscur Expedition 33 knackt Rekord auf Metacritic und schlägt damit sogar Baldur's Gate 3 und GTA 5

Das freut nicht nur Maelle.

Seit dem Release von Clair Obscur: Expedition 33 überschlagen sich die Erfolgsmeldungen über das "JRPG" aus Frankreich. Nun hat das Spiel aber eine Marke erreicht, die selbst legendäre Titel wie Baldur's Gate 3 oder GTA 5 in den Schatten stellt.

Der bisher höchste User-Score auf Metacritic

Auf Metacritic wurde das Rollenspiel mit einem "Must-Play"-Award ausgezeichnet und steht dort aktuell auf einer satten 92. Das ist schon sehr beeindruckend und macht das Spiel neben Blue Prince zum bisher bestbewertesten Spiel des Jahres.

Aber auch User*innen können auf der Plattform eine Bewertung abgeben und bis jetzt (Stand: 30.04.2025, 13:37 Uhr) haben das schon 4.765 Leute getan. Bei denen erreicht das Spiel eine sagenhafte Note von 9.7.

Zum direkten Vergleich: Das ebenfalls von Fans geliebte Baldur's Gate 3 kommt "nur" auf 9.2, die Verkaufsschlager GTA 5 und Red Dead Redemption 2 landen haben lediglich hohe 8er-Positionen zu verzeichnen.

Den höchsten Wert, den wir abseits von Clair Obscur finden konnten, liegt bei 9.3 und geht an The Witcher 3: Blood and Wine – und das hat mit 5.232 Stimmen nur geringfügig mehr Abstimmungen.

Natürlich kann der Wert mit der Zeit noch fallen, bei der Anzahl der Stimmen stehen die Chancen aber gut, dass der Score zumindest nicht so schnell unter den danach folgenden Spitzenwert fällt. Es sieht also gut für das Erstlingswerk von Sandfall Interactive aus – Clair Obscur könnte tatsächlich das Spiel mit dem höchsten User-Score bleiben.

Die Begeisterung für das Rollenspiel hat sich auch auf die Verkaufszahlen niedergeschlagen. Bereits einen Tag nach Release verkündete das Studio 500.000 Verkäufe. Kurze Zeit später war die Million geknackt. Das ist für das erste Spiel eines kleinen Studios, das zudem noch Day One im Game Pass verfügbar war, ein riesengroßer Erfolg.

Was meint ihr? Ist der Hype um Clair Obscur verdient? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!