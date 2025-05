Clair Obscur Expedition 33 nutzt einen simplen Trick aus The Last of Us 2, um euch nicht zu spoilern

Eine unschlagbare Truppe - die Überlebenden der Expedition 33.

Da sind wir Sandfall Interactive tatsächlich auf den Leim gegangen. Die haben nämlich einen simplen Trick angewendet, den wir schon bei The Last of US Part 2 erlebt haben. Bevor wir aber genauer darauf eingehen, gibt es zuvor den dicken Hinweis, dass wir hier auf einschneidende Ereignisse der Handlung eingehen werden. Wenn ihr bereits in Akt 2 angekommen seid, könnt ihr aber getrost weiterlesen.

Achtung: Spoiler im Text und in den Kommentaren! Wenn ihr die Geschichte eigenständig und ohne Vorkenntnisse erleben wollt, solltet ihr hier erst weiterlesen, wenn ihr Akt 2 erreicht habt. Auch The Last of Us 2 solltet ihr schon kennen.

Clair Obscur flunkert uns in seinen Trailern an

Vor dem Release des Rollenspiels hat Sandfall Interactive zahlreiche Trailer veröffentlicht. Darin stellt das Spiel nicht nur die Welt, Charaktere und Story vor, wir bekommen auch ein paar Ausschnitte aus Szenen zu sehen, die erst später im Spiel stattfinden.

Dabei greift das Studio auf einen Trick zurück, den wir von The Last of Us 2 kennen, da das Spiel darin eine Figur zeigt, die wir dort eigentlich gar nicht mehr zu sehen bekommen. Am Ende von Akt 1 müssen wir uns nämlich von einem wichtigen Charakter verabschieden.

1:10 Clair Obscure Expedition 33 stellt uns vor dem Release seine Charaktere vor: Das ist Gustave

Gustave wird vor dem Übergang in den zweiten Akt nämlich von Renoir getötet und im Anschluss durch Verso als neues Teammitglied ersetzt. Vor allem, weil er bis zu diesem Zeitpunkt als Hauptprotagonist gilt, kam diese Entwicklung für uns vollkommen überraschend.

Damit diese unerwartete Wendung auch richtig zündet, hat Sandfall vorher alles dafür getan, das Ganze geheimzuhalten und dafür sogar Trailer dahingehend angepasst. In Spielszenen, in denen später eigentlich Verso zu sehen ist, haben die Devs das Charakter-Modell einfach durch das von Gustave ausgetauscht. So etwa bei dem Aufeinandertreffen mit Monoco.

Das kennen wir so schon von The Last of Us 2, denn dort hat Naughty Dog das Gleiche mit Joel gemacht. Der wurde in Trailern auch an Stellen gezeigt, wo er später gar nicht involviert war, um so den Eindruck zu vermitteln, dass er als Charakter weiterhin mitmischt.

Wie fandet ihr das Finale von Akt 1? Hat euch das Ausscheiden von Gustave genau so getroffen wie uns? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!