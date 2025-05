Clair Obscur Expedition 33: Spieler entdeckt Methode, um unendliche viele Luminas in nur einem Kampf abzustauben

Mit so vielen Lumina Farben hätte vielleicht auch Sophie die Gommage überlebt.

Neben unseren Waffen und Attributen sind vor allem die Perks, die wir mithilfe von Lumina-Punkten ausrüsten, ein entscheidender Faktor, um in Clair Obscur: Expedition 33 immer stärker zu werden. Ein Fan hat nun eine Methode entdeckt, mit der wir im dritten Akt besonders effektiv Punkte sammeln können.

Fan bekommt massig Lumina-Farben aus nur einem Kampf

Darum geht's: Auf TikTok hat User piyaster ein Video geteilt, in dem er zeigt, wie er über 500 Lumina-Farben in nur einem Kampf ergattert hat. Obendrein gab es zudem noch 126.299.250 Erfahrungspunkte. Um das zu schaffen, hat er nach dem Ende von Akt 2 erneut Alt-Lumiere besucht.

Dort wird in Akt 3 nämlich ein neuer Bosskampf verfügbar, der mit einer wichtigen Mechanik daherkommt. Die chromatische Version der Danseuse kämpft nämlich mit zwei Verbündeten. Besiegen wir die, steigt die Belohnung, die wir nach dem Gefecht bekommen.

Das Spannende dabei: Die Danseuse beschwört sie immer wieder neu. Sobald wir sie besiegt haben, und indem wir sie erneut umhauen, steigt auch die Ausbeute weiter an. Wir können das Ganze also beliebig lange treiben und im Grunde so viele Farben abstauben, wie wir wollen.

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

piyaster landet am Ende bei 525 Stück, eine enorm starke Ausbeute für nur einen Kampf. Einziger Nachteil an der Taktik: Wir können sie nur einmal ausführen. Wir sollten uns also ne Limo, einen Snack sowie eine gute Serie mitnehmen und das Ende des Kampfs so lange wie nur möglich herauszögern.

Wenn ihr wissen wollt, wo ihr die chromatische Danseuse genau findet und wie ihr sie effektiv bekämpfen könnt, könnt ihr auf der nächsten Seite alles in unserem Guide nachlesen. Dort haben wir alle wichtigen Informationen für euch zusammengetragen.