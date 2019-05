Call of Duty 2019 - Erster Teaser-Trailer kündigt Reveal-Termin an

Es gibt Geheimnisse, es gibt offene Geheimnisse und es gibt Call of Duty. Zu kaum einem anderen Spiel gab es in den letzten Wochen und Monaten mehr Leaks und Gerüchte. Jetzt hat Activision aber endlich den Vorhang gelüftet und einen ersten Teaser-Trailer zum neuen Call of Duty- Shooter veröffentlicht.

Enthüllung am Donnerstag, 19 Uhr

Der Teaser mag zwar kurz sein, kündigt aber auch den vollständigen Reveal des Shooters an. Morgen, also Donnerstag, den 30. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit, sollen wir endlich alles über den neuen Call of Duty-Ableger erfahren:

Going Dark pic.twitter.com/gysaUrs0qt — Call of Duty (@CallofDuty) May 29, 2019

Wie ist euer erster Eindruck? Interessiert euch der neue CoD-Teil?