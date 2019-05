Reboot oder Remake? CoD 2019 heißt wohl Call of Duty Modern Warfare

Das diesjährige Call of Duty kommt wieder von Infinity Ward und aktuell sprechen viele Gerüchte und Spekulationen für ein neues Spiel aus der Modern Warfare-Reihe, genauer gesagt für MW4. Der bekannte Insider und Journalist Jason Schreier hat den neuen Serienableger nun via Twitter bestätigt.

Allerdings soll der diesjährige Shooter lediglich den Titel "Call of Duty: Modern Warfare" tragen.

Offiziell angekündigt und enthüllt wurde das kommende CoD aber bislang nicht, weshalb ihr diese Angabe lediglich als Gerücht ansehen solltet. Da sich Schreier in der Vergangenheit bereits mehrmals als verlässliche Quelle erwiesen hat und gemeinhin auch als verlässliche Quelle gilt, könnte am Geücht aber durchaus etwas dran sein.

Mehr Infos als den angeblichen Namen will Schreier nicht verraten. Seine Bestätigung des Titels ist eine Antwort auf einen Tweet des CoD-Youtubers TheLongSensation, der den angeblichen Namen des Spiels ursprünglich postete.

I can confirm this is true, and that it's hilarious. The first one was "Call of Duty 4: Modern Warfare" so obviously the fourth one is "Call of Duty: Modern Warfare." Video games are absurd https://t.co/Ghb1m2srC4