CoD 2022: Highrise, Terminal und Co. kehren angeblich in Modern Warfare 2 zurück

Call of Duty 2022 soll schlicht Modern Warfare II heißen, Modern Warfare aus dem Jahr 2019 fortsetzen und einige der beliebtesten Multiplayer-Maps überhaupt zurückzubringen. Darin sind sich zumindest bisher die meisten Leaks und Gerüchte einig. Ein neuester Leak scheint das noch einmal zu bestätigen. Demnach kehren wohl auch die Fan-Lieblingsmaps Highrise, Quarry, Terminal und Favela zurück.

Neuer Leak bestätigt offenbar Rückkehr der beliebtesten Call of Duty-Maps

Darum geht's: Auch 2022 wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein neues Call of Duty erscheinen. Wenn die Gerüchte und Leaks stimmen, handelt es sich dabei um ein direktes Sequel zum Soft-Reboot Modern Warfare (2019). Wenig überraschend soll der neue Teil dann Modern Warfare II heißen und nur sehr lose etwas mit dem gleichnamigen Spiel von 2009 zu tun haben – wenn überhaupt.

Kehren Fan-Lieblingsmaps zurück? Höchstwahrscheinlich schon. Zumindest stoßen bisher sämtliche Leaks in ein- und dasselbe Horn: Offenbar erwartet uns mit dem nächsten Call of Duty 2022 eine neue Battle Royale-Map, die sich erneut aus beliebten Multiplayer-Maps zusammensetzt. Zusätzlich sollen den Gerüchten zufolge aber auch viele Map-Klassiker im normalen Multiplayer zurückkehren.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um die folgenden Maps, wenn der neueste Leak Recht behält:

Highrise

Quarry

Favela

Terminal

Wie wahrscheinlich ist das? Mittlerweile wirkt es schon sehr wahrscheinlich, dass diese Vorhersage zutrifft. ModernWarzone gilt als stets gut informiert und hat in Sachen Call of Duty-Prognosen bereits mehrfach Recht behalten. Aber auch sonst klingt das Ganze einfach sehr schlüssig und passt gut dazu, wie Activision und die zugehörigen Call of Duty-Entwicklerstudios bisher vorgegangen sind. Alle sagen das:

Das sind die besten CoD-Maps: Wir haben mit Hilfe streng wissenschaftlicher Verfahren (viel Spielen!) unsere ganz persönlichen Lieblings-Maps aller Call of Duty-Titel in einem großen, absolut verpflichtenden und einzig wahren GamePro-Ranking eingeordnet:

Zusätzlich zu alledem scheint die Quasi-Neuauflage von Modern Warfare 2 auch der Grund dafür zu sein, dass nie etwas aus dem Multiplayer-Remaster geworden ist. Das hätte gut zur Remaster-Kampagne gepasst, die vor einiger Zeit veröffentlicht wurde und es gab immer wieder entsprechende Gerüchte. Aber nun fließt die Arbeit wohl in das nächste Haupt-Call of Duty.

Wie findet ihr die Maps, was wünscht ihr euch und welche CoD-Maps sind eure absoluten Favoriten?