Cod Black Ops: Cold War - Alle Arcade-Automaten & wo ihr sie findet

Treyarch und Raven Software haben es sich nicht nehmen lassen, in die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty Black Ops: Cold War ein paar Easter-Eggs einzubauen. Die wohl größten sind die Arcade-Automaten, die in einigen Missionen versteckt sind und die ihr auch selbst spielen könnt.

Was sind das für Automaten? Es handelt sich um alte Activision-Klassiker, darunter etwa River Raid oder Pitfall!. Insgesamt zehn davon sind in der Kampagne versteckt und ihr könnt sich durch Finden und Aktivierung dauerhaft freischalten.

Hier könnt ihr die Arcades spielen

Entweder könnt ihr die jeweiligen Spiele direkt beim Finden in der Kampagne spielen, oder aber gesammelt an einem Ort. Dieser Ort befindet sich in der Lagerhalle, in dem ihr zwischen den Missionen mit euren Kollegen und Kolleginnen quatschen und die nächsten Schritte auswählen könnt.

In einer Ecke der Halle gibt es eine verschlossene Tür, die mit einem Code gesichert ist. Anhand der Zeitungsausschnitte, die überall in der Halle verteilt sind, könnt ihr euch die Lösung selbst erschließen oder ihr schaut einfach in unseren Guide, der euch die Lösung verrät:

0 0 Mehr zum Thema CoD Black Ops Cold War: Mit diesem Code die Tür im Unterschlupf öffnen

Hinter der Tür findet ihr den ersten Automaten, der direkt das erste Spiel Pitfall 2: Lost Caverns freischaltet. Findet ihr weitere Automaten, könnt ihr diese später genau hier ebenfalls auswählen und zocken.

Fundorte aller weiteren Arcades

Kapitel 3: Riss in der Mauer (1 Arcade)

Den in der Berlin-Mission versteckten Automaten findet ihr ungefähr in der Hälfte des Einsatzes. Nachdem ihr mit Lazar in das Elektrogeschäft zu Agent Park gegangen seid, geht ihr links an der Eingangstür vorbei und in den kleinen Raum auf der linken Seite. Dort in der Ecke steht der Automat, der das Spiel Enduro freischaltet.

Kapitel 4: Rotes Licht, Grünes Licht (5 Arcades)

Bei der Infiltrierung der russischen Militäranlage werdet ihr zwangsläufig über die Automaten stolpern, denn diese befinden sich alle in der Spielhalle, durch die ihr im Laufe der Mission mit Frank Woods kommt. Folgende Spiele könnt ihr hier freischalten:

Pitfall!

Barnstorming

River Raid

Grand Prix

Fishing Derby

Kapitel 6: Verzweifelte Maßnahmen (1 Arcade)

Im KGB-Hauptquartier findet ihr das Spiel Chopper Command. Dafür müsst ihr in den Keller des Gebäudes schleichen und aufpassen, dass euch niemand erwischt. Betretet den Server-Raum, schaltet die Wachen aus und aktiviert den Automaten, der sich hinten links in der Ecke befindet.

Kapitel 8: Durchbruch (2 Arcades)

In der extrem cool designten Vietnam-Mission gibt es insgesamt zwei Spielmaschinen zu finden, von denen die erste recht gut übersehen werden kann. An dem Punkt, an dem sich der Weg gabelt, lauft ihr nach links. Erledigt die Gegner und folgt dem kleinen Flusslauf nach rechts zu einer Klippe. Springt herunter und lauft über den Baumstamm. In einer Höhle findet ihr das Boxing-Spiel.

Der zweite Automat befindet sich kurz vor dem Ende der Mission. Hier müsst ihr durch die roten Türen gehen. An einer Stelle befindet sich kurz vor der roten Tür ein offener, dunkler Raum mit dem Spiel Kaboom.

Fertig, ihr habt alle Automaten freigeschaltet!