CoD Black Ops: Cold War - Gameplay-Trailer zeigt Season 1 in Aktion

Call of Duty Black Ops: Cold War startet in der nächsten Woche in Season 1, die zahlreiche neue Inhalte für den Multiplayer und Call of Duty: Warzone bereit hält. Auf den Game Awards 2020 wurde jetzt einen ein erster Gameplay-Trailer gezeigt, der einige Inhalte von Season 1 in Aktion zeigt.

Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Link zum YouTube-Inhalt

Einige Season 1-Neuerungen in der Übersicht

Rebirth Island: Eine komplett neue Map für Warzone.

Eine komplett neue Map für Warzone. Neue Multiplayer-Maps: Nuketown war erst der Anfang, weitere Karten folgen im Laufe der Season, darunter etwa Raid aus Black Ops 2.

Nuketown war erst der Anfang, weitere Karten folgen im Laufe der Season, darunter etwa Raid aus Black Ops 2. Neue Waffen: Dazu zählen das Sturmgewehr Groza und die Striker-Shotgun.

Dazu zählen das Sturmgewehr Groza und die Striker-Shotgun. Gunfight: Der in Modern Warfare eingeführte 2-gegen-2-Modus feiert ein Comeback mit neuen Karten.

Der in Modern Warfare eingeführte 2-gegen-2-Modus feiert ein Comeback mit neuen Karten. Zusätzliche Scorestreaks, darunter ein Flammenwerfer.

Season-Pass-Modell greift auch bei Black Ops

Wie schon bei Modern Warfare wird es einen kostenlosen sowie einen kostenpflichtigen Battle Pass geben, letzterer beschert euch zusätzliche kosmetische Items, wie Skins für Waffen oder Charaktere.

Call of Duty Black Ops: Cold War ist für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich.