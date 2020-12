CoD Black Ops Cold War: Das neue Update ist da & das steckt drin

Kurz vor Weihnachten haben die Entwickler von Treyarch noch einmal ein Playlist-Update für Call of Duty: Black Ops Cold War rausgehauen. Die Bescherung lohnt sich vor allem für alle Besitzer eines Battle Pass, denn es winken über die Feiertage doppelte XP. Ansonsten warten einige neue Challenges auf euch. Der Download ist bereits auf allen Plattformen verfügbar.

Besonders freuen dürften sich Spieler*innen des Battle Pass, denn ab sofort gibt es in allen Matches doppelte Erfahrung. Das Event geht noch über die Feiertage und endet am 28. Dezember. Um euch zurück aufs Schlachtfeld zu locken, wurde die Playlist noch einmal ordentlich durcheinander gewirbelt. Hier sind alle verfügbaren Modi für den kostenlosen Multiplayer im Überblick:

Team Deathmatch

Domination

Gunfight

Nuketown Holiday 24/7

Raid 24/7 [Neu]

Prop Hunt [Neu]

Combined Arms: Hardpoint [Neu]

Fireteam: Dirty Bomb [Neu]

Face Off (3v3) [Neu]

Raid 24/7 beinhaltet TDM, Domination, Kill Confirmed und Hardpoint on Raid. Hardcore Raid 24/7 ist auch im Quick Play verfügbar. Face Off betrifft 3-gegen-3-Matches in den Modi TDM, Domination und Kill Confirmed, auf den Gunfight Maps Game Show, ICBM, U-Bahn und KGB. Außerdem wurden Scorestreaks gestrichen, es gibt kürzere Zeitlimits und Treffer-Limits für schnelle Partien und Hardcore Face Off ist im Quick Play verfügbar.

Tägliche Challenges sind da

Zu guter Letzt haben die Entwickler noch täglich wiederkehrende Herausforderungen in Black Ops Cold War eingebaut. Diese könnt ihr im Multiplayer, Zombies und Warzone bewältigen, und dafür Belohnungen in Form von XP-Boni einstreichen. Im Challenges-Menü erscheinen alle 24 Stunden drei neue Aufgaben. Wenn euch eine davon nicht gefällt, könnt ihr sie durch eine neue Austauschen und der Fortschritt bleibt trotzdem erhalten.

Die Informationen stammen von der offiziellen Homepage von Treyarch.

Call of Duty: Black Ops Cold War ist für Playstation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich.