Call of Duty: Black Ops Cold War wird diese Woche nicht nur um neue Inhalte erweitert, sondern bekommt auch noch einen neuen Patch spendiert. Der fixt in erster Linie Stabilitäts-Probleme und das vor allem auf der PS5. Damit sollten die schlimmsten Abstürze und ähnliches endlich der Vergangenheit angehören, wenn ihr auf der PlayStation 5 zockt.

Neuer Patch online: Das frischeste CoD Black Ops Cold War-Update steht bereits zum Download bereit und sollte von euch seit gestern heruntergeladen werden können. Der Patch fällt für Call of Duty-Verhältnisse extrem klein aus, ihr müsst auf der PS5 lediglich 304 MB und auf der PS4 nur 135 MB herunterladen.

Das steckt drin: Sonderlich aufregend lesen sich die Patch Notes zum Januar 12-Update nicht gerade. Aber vor allem PS5-Spieler*innen dürften sich trotzdem sehr über den Inhalt freuen. Der Patch kümmert sich nämlich in erster Linie um die Stabilität, und zwar spezifisch auf der PlayStation 5 (via: Treyarch).

Generelle Stabilitäts-Verbesserungen, spezifisch für PS5

Verschiedene Stabilitäts-Fixes im Zombies-Modus

Waffen-Exploit zum Duplizieren wurde ebenfalls gefixt

Dead Ops Arcade 3 erhält ebenfalls Stabilitäts-Fixes

PS5-Crashes endlich gefixt? Dieses Update sollte also endlich dafür sorgen, dass CoD Black Ops Cold War auf der PS5 nicht mehr so oft abstürzt. Der Shooter hat bisher dadurch Schlagzeilen gemacht, dass er die Konsole immer wieder crashen ließ und eventuell sogar dafür verantwortlich war, dass sie gar nicht mehr ging. Hier findet ihr mehr Informationen zu dem Problem:

104 0 Mehr zum Thema CoD Black Ops Cold War: Schwerer Bug macht PS5 offenbar unbrauchbar

Das ist für Cold War-Fans außerdem interessant

Neue Inhalte kommen auch: Ab dem morgigen Donnerstag gibt es außerdem auch noch einige neue Inhalte dank des Mid Season-Updates für CoD Black Ops Cold War. Unter anderem wurden bereits eine neue Map und neue Modi angekündigt. Die Karte heißt Sanatorium und stellt eine Fireteam-Map dar.

Doppel-XP am Wochenende: Zusätzlich lockt Treyarch am kommenden Wochenende mit einem weiteren Doppel-XP-Event für Cod Black Ops Cold War. Es geht am 15. Januar los und läuft bis zum 19. Januar, Start- und Endzeit ist jeweils um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Außerdem dürfen alle den Zombie-Modus eine Woche lang gratis ausprobieren.

Habt ihr den Patch auf der PS5 schon ausprobiert? Läuft es jetzt besser?