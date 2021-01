Ihr legt euch gerne mit Untoten an? Dann dürft ihr euch auf den 14. Januar freuen. Denn ab diesem Tag könnt ihr eine Woche lang kostenlos den Zombies-Modus in Call of Duty Black Ops: Cold War spielen.

Bis zum 21. Januar folgt ihr dem Ruf von Requiem, um eine Anomalie zu untersuchen, die mit dem mysteriösen Dunkeläther in Verbindung steht. Das heißt, ihr müsst euch gegen Horden von Zombies zur Wehr setzen.

Robiert mehrere Gameplay-Modi aus

Der Modus bietet euch Zugang zu diesen Features:

Die Maschine - In einem verlassenen Labor aus den Zeiten des Zweiten Weltkriegs müsst ihr die Zombies bekämpfen und den Teilchenbeschleuniger erforschen, um euch mit dessen Geheimnissen wieder abholen zu lassen - sofern euch die Untoten nicht zuvor in ihre knochigen Finger bekommen.

Aufgeputscht - In diesem Modus ist es eure Aufgabe, vor Ablauf des Timers die Zombie-Horde zu besiegen. Schafft ihr das nicht, explodiert euer Operator. Pro Horde habt ihr immer weniger Zeit. Deswegen ist es wichtig, das Aufgeputscht-Powerup zu finden, mit dem ihr den Timer kurz stoppen könnt.

Ansturm - In diesem Playstation-exklusiven Modus kämpft ihr zu zweit gegen immer größer werdende Zombiewellen. Eine Dunkeläther-Kugel begrenzt den Bereich, in dem ihr agieren könnt. Indem ihr sie mit Seelen von Untoten aufladet, wird die Grenze erweitert. Ihr bekommt es hier sogar mit Elite-Gegnern zu tun.

Wollt ihr also den Zombies-Modus von CoD Black Ops: Cold War mal ausprobieren, dann bekommt ihr zwischen dem 14. und 21. Januar die Gelegenheit dazu.

Hier könnt ihr den Test zu CoD Black Ops: Cold War lesen:

