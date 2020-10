Zombies gehören einfach zu Call of Duty mit dazu. Daher bekämpft ihr auch im kommenden CoD: Black Ops Cold War die faulenden Untoten. Allerdings vorerst nur auf der PS4 und PS5. Denn der neue Zombie-Modus Onslaught wird Besitzern von Sonys Konsolen zeitexklusiv zur Verfügung stehen - und zwar ein ganzes Jahr lang.

Ein zeitexklusiver Zombie-Modus: Wenn Call of Duty: Black Ops Cold War also am 13. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC erscheint, dürfen nur diejenigen gegen die Zombies kämpfen, die auf einer von Sonys Konsolen unterwegs sind. Alle anderen müssen sich bis zum November 2021 gedulden.

Link zum YouTube-Inhalt

Stellt euch Horden an Untoten

So funktioniert's: Im Onslaught-Modus stellt ihr euch Welle um Welle an Zombies entgegen. Je länger ihr durchhaltet, desto bessere Belohnungen erwarten euch.

Ihr seid in diesem Modus nur zu zweit zumindest auf den Maps Miami, Satellite und Crossroads unterwegs. Der Schwierigkeitsgrad steigt von Welle zu Welle. Neben untoten Soldaten werden euch auch Zombie-Hunde und ganz besondere untote Monster das Leben schwer machen.

Mit dem zeitexklusiven Modus orientiert sich Publisher Activision also am Survival-Mode von Call of Duty: Modern Warfare, der ebenfalls ein Jahr lang zeitexklusiv für die PS4 erhältlich war. Auch in diesem Modus erwarteten euch Welle um Welle an Feinden.

Wie gut der Modus ist, erfahren wir dann ab dem 13. November auf der PS4 und bei Release der PS5 auch auf Sonys Next-Gen-Konsole.

Was haltet ihr davon, dass der Zombie-Onslaught-Modus für die PS4 und PS5 zeitexklusiv erscheint? Ärgert euch das oder ist das verschmerzbar?