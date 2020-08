CoD Black Ops Cold War ist ein Speicher fressendes Monster

Wie groß ist Cold War? Dank der Produktbeschreibung aus dem Microsoft Store wissen wir nun, wie viel Speicherplatz Call of Duty Black Ops: Cold War auf unseren Festplatten beansprucht: Ganze 100.4 GB schwer ist der Shooter auf der Xbox One. Auf der PS4 dürfte Cold War ähnlich viel Platz benötigen.

Und Cold War wird noch weiter wachsen

Riesige Installationsgrößen sind für die Spiele der CoD-Reihe keine Seltenheit. CoD Modern Warfare machte im April 2020 Schlagzeilen, weil Updates den Shooter auf der PS4 auf satte 190 GB aufgebläht haben.

Ein ähnliches Schicksal dürfte dem kommenden Serienableger ebenfalls blühen: Je mehr Inhalte dank Patches zu Cold War hinzugefügt werden, desto mehr Speicherplatz benötigt das Spiel.

Größe der PS5- und Xbox Series X-Version unbekannt

Cold War erscheint aber nicht nur für die Konsolen der aktuellen, sondern auch für die der nächsten Generation. Wir wissen bereits, dass die Versionen des Shooters für PS5 und Xbox Series X mit allerhand Optimierungen und Zusatzfeatures aufwarten: Cold War läuft beispielsweise auf den Next Gen-Geräten in 120 fps und in 4K, unterstützt die neuen Features des DualSense und mehr.

Womöglich wird das Einfluss auf die Größe des Spiels haben, heißt: Die PS5- und Xbox Series X-Fassung von Call of Duty Black Ops: Cold War könnte noch größer als 100GB ausfallen. Eine konkrete Angabe liegt uns hier aber noch nicht vor.

Call of Duty Black Ops: Cold War erscheint am 13. November für PS4, Xbox One und den PC. Zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr wird Cold War auch für die PS5 und die Xbox Series X erscheinen, dieser ist abhängig vom Release der Next Gen-Konsolen.

Die ersten Infos zur Cold War-Kampagne führen wir in einem separaten Artikel für euch auf.