CoD Modern Warfare 2-Beta: Keine Angst, Infinity Ward reagiert auf euer Feedback

Call of Duty Modern Warfare 2 wird noch überarbeitet, bis es erscheint. Zumindest erklärt das Entwicklerstudio Infinity Ward als Reaktion auf das Feedback zur Beta. Darin wurden zum Beispiel die zu lauten Schrittgeräusche angeprangert, aber auch die Sichtbarkeit von roten Punkten auf der Minimap. Einiges soll so bleiben, manches aber nicht.

Darum geht's: Vielleicht habt ihr schon mal vom nischigen Indie-Geheimtipp Call of Duty gehört. Spaß beiseite! Der mittlerweile zwanzigste reguläre Teil des Blockbuster-Franchises erscheint in wenigen Wochen und ihr könnt ihn ab heute schon teilweise ausprobieren. Nachdem die Beta erst nur auf einzelnen Plattformen spielbar war, sind jetzt alle dran.

Alle Infos zu den verschiedenen Betaphasen, dem Start und dem ganzen Rest findet ihr hier:

So will Infinity Ward auf bisheriges Feedback zur CoD MW2-Beta reagieren

Euer Wort in Gottes Ohr: In einem offiziellen Blogpost richtet CoD-Entwicklerstudio Infinity Ward einige Worte direkt an die Fans. Wer bereits die Beta gespielt hat, dürfte eine Meinung dazu entwickelt haben. Einige fanden zum Beispiel die Schrittgeräusche im Multiplayer zu laut, wie mein geschätzter Kollege Chris Werian. Was bis zum Launch von Modern Warfare 2 noch geändert werden soll, lest ihr im Anschluss.

Das soll sich ändern: Infinity Ward erklärt, das Spiel gespielt zu haben, beim Spielen zugesehen zu haben, das Feedback bekommen zu haben und mit vielen Fans gesprochen zu haben. Das sind die Ergebnisse.

Target Tracking: Wenn wir in einem Feuergefecht sind, kann es schwer fallen, die Feinde im Blick zu behalten. Um das zu verbessern, sollen zum Beispiel das Mündungsfeuer verringert und der Rauch durchsichtiger werden. Außerdem sollen Feinde besser von Freunden unterschieden werden können, dahingehend soll es einige Experimente am kommenden Beta-Wochenende geben.

Schaut euch hier nochmal die Multiplayer-Enthüllung und Warzone 2 an:

Neben Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 erscheint auch noch ein neuer Ableger für iOS und Android. Der nennt sich Call of Duty Warzone Mobile und bringt die altehrwürdige Verdansk-Map aus dem ersten Warzone zurück. Währenddessen schickt uns Warzone 2.0 in die Wüste – auf die neue Map Al Mazrah.

Wie findet ihr die Beta? Was würdet ihr noch bis zum Launch ändern, worauf hofft ihr?