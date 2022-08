CoD Modern Warfare 2 - Beta: Datum, Startzeiten, Teilnahme und Preload

Nach vielen Gerüchten, Leaks und einem langen Hickhack, hat Activision nun endlich offizielle Informationen zur Beta für Call of Duty: Modern Warfare 2 veröffentlicht. Mitte September geht es für euch los, wenn ihr eine PlayStation besitzt. Alle anderen starten eine Woche später. Hier erfahrt ihr, wie ihr mitmachen könnt und was ihr sonst noch über die Testphase wissen müsst.

Wie ihr es vielleicht schon von den Vorgängern kennt, wird es zwei Beta-Phasen geben, die jeweils auch noch in ein Early Access-Wochenende und eine Open Beta eingeteilt sind (via Call of Duty):

Modern Warfare 2-Beta Woche 1 (Nur auf PS4 und PS5):

Early Access: 16. September – 17. September

16. September – 17. September Open Beta: 18. September – 20. September

Modern Warfare 2-Beta Woche 2 (Alle Plattformen):

Early Access : 22. September – 23. September

: 22. September – 23. September Open Beta: 24. September – 26. September

Folgendes gibt es zu beachten: Durch den laufenden Vertrag zwischen Activision und Sony läuft die Beta in der ersten Woche nur auf der PS4 und PS5. In Woche zwei kommen die Xbox One, Xbox Series X/S und der PC hinzu – dann könnt ihr sogar via Crossplay Multiplayer über verschiedene Systeme hinweg genießen.

Ist PS Plus oder Xbox Live nötig? Ja. Wer teilnehmen möchte, benötigt zudem eine aktive Mitgliedschaft bei PS Plus oder Xbox Live (nur in Deutschland).

Teilnahme und Preload

Brauche ich zur Teilnahme einen Code? Für die Teilnahme an der Open Beta benötigt ihr keine Registrierung. Ihr müsst euch lediglich im jeweiligen Store den Beta-Client herunterladen, sobald er verfügbar ist. Wollt ihr jedoch Zugang zum Early Access, müsst ihr Modern Warfare 2 vorbestellen – dann erhaltet ihr nämlich einen entsprechenden Code, den ihr auf Callofduty.com einlösen könnt.

Wann startet der Preload? Da die Beta erst in über einem Monat abgehalten wird, gibt es hierzu leider noch keine Informationen. Diese folgen vermutlich erst kurz vor dem Start der Testphase. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Im Video seht ihr Gameplay aus der MW2-Kampagne:

Was kann in der MW 2-Beta gespielt werden?

Im Fokus der Beta steht natürlich der Multiplayer, der auf mögliche Fehler oder Balancing-Probleme getestet werden soll. Activison verspricht „ein robustes Multiplayer-Erlebnis, das über das bekannte 6-gegen-6 hinausgeht, mit einer Vielzahl sorgfältig gestalteter Karten in verschiedenen Größen und einer ebenso beeindruckenden Reihe von Modi, Fortschrittssystemen und anderen Aspekten“.

Zu den angeteasten Modi gehört vermutlich auch die geleakte Spielvariante DMZ, die an Escape from Tarkov angelehnt sein soll. Zudem soll die Map Marina Bay Grand Prix verfügbar sein, auf der ihr euch über eine Formel 1-Strecke hinweg beschießen könnt.

Mehr Informationen zu Beta und dem Multiplayer von Modern Warfare 2 folgen am 15. September – dann wird der Call of Duty: Next-Stream mit einem Ausblick auf die Zukunft des Franchise abgehalten.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 28. Oktober 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.