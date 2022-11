CoD MW2 & Warzone 2: Fußballstar Lionel Messi ist jetzt im Spiel und es sieht einfach absurd aus

Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 haben diverse Fußballstars als Operatoren ins Spiel. Wer unbedingt will, kann jetzt zum Beispiel echtes Geld dafür ausgeben, als Lionel Messi herumzulaufen. Der trägt ein paar militärisch angehauchte Klamotten samt Headset und natürlich Handschuhe sowie Knarre. Fehlt eigentlich nur noch die Totenkopfmaske. Das sieht schon einigermaßen kurios aus und es gibt nun auch ein Video dazu.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

CoD Warzone 2 und MW2 haben mit Messi ihr 3. Fußballer-Bundle bekommen

Darum geht's: Dass mit Neymar, Pogba und Messi einige Fußballstars ihren Weg in den In-Game-Shop von Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 finden würden, wurde schon vor einiger Zeit geleakt. Jetzt ist das letzte der drei zeitlich nur begrenzt erhältlichen Bundles am Start und ihr könnt es euch kaufen.

So sieht Lionel Messi als CoD-Operator aus:

Für echte Fans: In dem Bundle stecken sonst noch die üblichen Goodies. Ihr bekommt neben dem Operatoren an sich auch noch einen eigenen Finishing-Move, zwei Waffenbaupläne, einen Panzer-Skin und ein Emblem, einen Sticker sowie einen Glücksbringer.

So schaltet ihr Messi frei: Ihr kommt nicht drumherum, das entsprechende Bundle im Shop zu kaufen. Dort kosten die rein kosmetischen Items 2.400 COD-Points, für die ihr im echten Leben 19,99 Euro ausgeben müsst, wenn ihr sie kaufen wollt.

Wie lange gibt's das? Das steht noch nicht fest. Obwohl Activision bereits im Vorfeld angekündigt hat, dass die Fußball-Bundles nur zeitlich begrenzt verfügbar sein werden, wurde nicht verraten, bis wann genau sie erhältlich sind.

Was ist mit Pogba und Neymar Jr.? Die beiden anderen Fußballstars sind bereits seit dem 21. beziehungsweise seit dem 25. November im Spiel. Passend zur Fußball-WM 2022 in Katar:

FIFA-WM in Katar: An dieser Stelle möchten wir auf die schwierigen Umstände aufmerksam machen, die nicht nur zur Vergabe der Fußball-WM 2022 nach Katar geführt haben, sondern auch die Organisation, Vorbereitung und Austragung des Turniers begleiten. Für mehr Informationen empfehlen wir euch die ZDF-Reportage “Geheimsache Katar“, in der Sportjournalist Jochen Breyer und Autorin Julia Friedrichs vor Ort wichtigen Fragen rund um die Weltmeisterschaft nachgehen.

Call of Duty Modern Warfare 2 ist zum Release von Warzone 2 am 16. November in den Battle Pass und dessen erste Season gestartet. Dabei könnt ihr zwei neue Waffen freischalten, es gibt aber noch eine dritte. Wer die M13B will, muss allerdings DMZ spielen oder bezahlen.

Wie findet ihr die Kombination aus Fußball-WM und Call of Duty? Welchen Operator würdet ihr geschenkt nehmen?