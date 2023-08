Call of Duty: Modern Warfare 3 offiziell mit Release und erstem Teaser angekündigt

CoD Modern Warfare 3 ist offiziell der 2023er-Ablerger der Shooter-Reihe.

Das am schlechten gehütete Geheimnis ist nun offiziell: Der 2023er-Ableger von Call of Duty ist Modern Warfare 3, das hat Activision soeben via Twitter bekanntgegeben. Neu ist allerdings, wann das Spiel plattformübergreifend erscheint.

Der Release von Modern Warfare 3 ist am ... 10. November.

Auf welchen Plattformen erscheint CoD MW3? Zwar sind die Plattformen noch nicht offiziell, es ist jedoch aufgrund der Warzone-Verknüpfung sehr wahrscheinlich, dass neben Versionen für PS5, Xbox Series X/S und PC auch die Last-Gen weiter versorgt wird.

Einen ersten Teaser zum Shooter könnt ihr euch hier anschauen:

0:41 Call of Duty: Modern Warfare 3 mit einem ersten Teaser offiziell enthüllt

Mehr Infos zu Modern Warfare 3 in Kürze

Offiziell von Activision wissen wir bereits, dass der große Reveal als Warzone-Event stattfindet. Wann genau, ist durch einen Leak ebenfalls so gut wie sicher. Das genaue Datum soll der 17. August sein.

Alle weiteren Gerüchte und Infos zu Modern Warfare 3 könnt ihr in unserem Übersichtsartikel lesen:

Mehr zum Thema Alle Infos und Gerüchte zum nächsten Call of Duty im Überblick von Tobias Veltin

Cover-Art ebenfalls vorab geleakt: Bereits vergangene Woche wurde das Key Art zu Modern Warfare 3 geleakt, das Captain John Price vor einem roten Hintergrund zeigt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt und nach einer überaus humorvollen Reaktion seitens Activision war klar, welches CoD uns 2023 erwartet.

Modern Warfare 3 knüpft wohl nahtlos an Vorgänger an

Als Spieler*in von Modern Warfare 2 sollte es euch nur wenig überraschen, dass es in Sachen Story mit hoher Wahrscheinlichkeit nahtlos weitergeht und uns Bösewicht Makarov erwartet – dessen Gesicht übrigens am Ende des Teasers angedeutet wird. Wollt ihr mehr über Makarov, das Ende von MW2 und die Post Credit-Szene wissen, können wir euch den verlinkten Artikel unserer Kolleg*innen von GameStar nur empfehlen.

Davon ab wird das Spiel von Sledgehammer Games entwickelt, die bereits für Advanced Warfare, WW2 und Vanguard verantwortlich waren.

Freut ihr euch auf Modern Warfare 3 oder hättet ihr lieber einen anderen Ableger bevorzugt?