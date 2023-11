CoD Modern Warfare 3: Wundert euch nicht, wenn euch im Multiplayer aktuell Highspeed-Schlangen entgegenkommen – das ist ein Exploit

Die MW3-Schlange sehen witzig aus, sorgen aber eher für Missmut als Erheiterung.

Entwickler Sledgehammer Games hat für den Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare 3 ein paar Anpassungen vorgenommen. Die Spielgeschwindigkeit wurde im Vergleich zum direkten Vorgänger erhöht und es gibt Manöver wie den Slide Cancel, was insgesamt für ein deutlich flotteres Spielgefühl sorgt.

Eine Sache dürfte das Studio aber nicht beabsichtigt haben. Nämlich das, was derzeit als "Snaking" durch die sozialen Netzwerke geistert. Durch diesen Exploit ist es möglich, sich wie eine schnelle Schlange durch die Level zu bewegen, was gleichermaßen witzig wie kurios aussieht.

Hier könnt ihr euch ein Video anschauen:

Wir kennen die genaue Aktionsabfolge nicht, die diesen Exploit ermöglicht, allerdings scheint sie auf dem PC mit Maus und Tastatur aber deutlich einfacher auszuführen sein als mit dem Controller, aber auch damit haben es bereits Spieler*innen geschafft, sich durch das Spiel zu schlängeln.

Geschwindigkeitsvorteil für die, die den Exploit nutzen

So witzig das aber aussehen mag, verschafft es denjenigen, die den Exploit nutzen, auch einen deutlichen Vorteil. Denn als "schnelle Schlange" ist es wesentlich einfacher, sich unbemerkt über die Maps zu bewegen. Und auch wenn die ausgerüstete Waffe während des Schlängelns nicht abgefeuert werden kann, gibt es hier einen merkbaren Geschwindigkeitsvorteil, der so garantiert nicht beabsichtigt ist.

Einige Spieler*innen zeigen sich deshalb frustiert ob des Exploits, User Chris Ortiz schreibt beispielsweise unter oben verlinktem Video:

"Darum habe ich Crossplay abgeschaltet."

Patch wird kommen: Da das Thema aktuell ziemlich hochkocht, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Entwickler Sledgehammer auf das Snaking – das übrigens auch im allerersten CoD Black Ops möglich war – aufmerksam wird und den Exploit danach aus dem Spiel entfernt.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist seit dem 10. November für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich und setzt auf die drei Säulen Kampagne, Multiplayer und Zombie-Modus. Anders als bei anderen CoD-Titeln war die Entwicklungszeit laut eines Berichts mit knapp 16 Monaten vergleichsweise kurz, was man dem Spiel an vielen Stellen deutlich anmerkt.

Habt ihr auch schon Bekanntschaft mit den Highspeed-Schlangen in MW3 gemacht?