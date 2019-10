Infinity Ward hat einen neuen Patch für Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht, den ihr euch jetzt für PS4, Xbox One und PC herunterladen kann. Update 1.05 soll in erster Linie Abstürze vorbeugen, bringt aber noch einige weitere Verbesserungen und Änderungen mit sich, die wir unten in den Patch Notes für euch aufbereitet haben (via Reddit).

Wie groß ist das Update?

PS4 & Xbox One: rund 2GB

rund 2GB PC: rund 8GB

Verbesserungen der Stabilität, um Crashes auf allen Plattformen vorzubeugen. Wer einen Absturz des Spiels erlebt, soll sich an Infinity Ward wenden

Ein Special Ops-Erfolg, der nach Beenden aller Missionen nicht freigeschaltet wurde, ist nun wieder erspielbar

3rd-Person-Schritte sind nun leise, während das Dead Silence Field-Upgrade aktiv ist

Hardpoint: Anpassungen bei Rotationen und Locations in Arklov Peak, Azhir Cave, Hackney Yard, Rammaza und St. Petrograd

Xbox One X-Crashes behoben? Zum Launch des Shooters berichteten einige Spieler von Abstürzen ihrer Xbox One X-Konsolen während des Spiels. Ob Update 1.05 die Probleme behebt, bleibt abzuwarten. Zwar soll der Patch zur Verbesserung der Stabilität auf allen Plattformen beitragen, das Xbox One X-Problem wird in den Patch Notes allerdings nicht explizit erwähnt.

Wir halten euch auf dem Laufenden.