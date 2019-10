Modern Warfare lässt einige Xbox One X crashen, Hotfix in Arbeit

Call of Duty: Modern Warfare ist gerade erst gestartet, da werden im Netz bereits die ersten Probleme mit dem Spiel gemeldet. Genauer gesagt geht es um die Kombination des Spiels mit einer Xbox One X. Offenbar kommt es dort bei einigen Konsolen zu Problemen.

Wie unter anderem in einem Reddit-Thread berichtet wird, stürzen einige X-Konsolen während des Spiels ab. Das Problem ist bei den betroffenen Personen wiederholbar und tritt regelmäßig auf. In dem Thread haben sich bereits einige Spieler gemeldet, die vom Absturz-Problem betroffen sind.

Entwickler Infinity Ward hat auf Twitter bereits reagiert und ist sich des Problems bewusst. Offenbar wird auch gerade an einem Hotfix gearbeitet.

We are seeing a small number of Xbox One X players experience crashes with Modern Warfare. We are already working on a fix. Thanks for your patience and feedback. We will keep you posted.