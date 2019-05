Wo PS4-Spieler bei CoD: Modern Warfare im Vorteil sind

Auch wenn beim Reveal von Call of Duty: Modern Warfare die Solo-Kampagne im Fokus stand, wird es im Shooter von Activision und Infinity Ward auch Koop- und Multiplayer-Modi geben.

Außerdem steht bereits fest, dass es keinen Season Pass für MW geben wird, trotzdem soll der Titel auch nach dem Release mit neuen Inhalten versorgt werden - also voraussichtlich neuen Maps, Waffen etc.

Und exakt bei diesen neuen Inhalten werden Besitzer einer PS4 bzw. PS4 Pro leicht im Vorteil sein, wie jetzt Promo- und Werbematerial zu Modern Warfare verrät. Denn sie bekommen die neuen Inhalte früher als Xbox One und PC-Spieler.

Überschaubare Zeitexklusivität

Bereits in den vergangenen Jahren hatten PS4-Spieler früheren Zugriff auf Post-Launch-Inhalte, dieser Deal zwischen Sony und Activision wurde nun erneuert.

Wie groß ist der Vorteil? PS4-Spieler bekommen die neuen Inhalte zeitexklusiv, also nicht komplett nur für ihre Plattform. Der Mehrwert ist allerdings überschaubar, denn die Zeitexklusivität wird für neuen Content jeweils eine Woche, also sieben Tage betragen.

Danach haben auch Xbox One- und PC-Spieler Zugriff auf kommende Inhalte.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für die PS4, Xbox One und den PC.