Call of Duty: Modern Warfare und Warzone-Spieler können heute Update 1.23 herunterladen. Der Patch nennt sich Season 4 Reloaded und stellt wieder mal eine Herausforderung für eure Geduld, eure Leitung, die Call of Duty-Server und eure Festplatten dar. Soll heißen: Der Download ist erneut sehr groß ausgefallen und auf den Konsolen kommt nochmal ein zweiter, etwas kleinerer Download dazu. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr knapp 40 GB herunterladen.

Wieder mal riesig: Das neueste Update für Warzone und Modern Warfare muss heruntergeladen werden, wenn ihr online spielen wollt. Wie üblich gibt es wieder einige Unterschiede, ob ihr das Gesamtpaket (also CoD Modern Warfare) oder nur den kostenlosen Battle Royale-Ableger Warzone spielt. Auch im Hinblick auf Konsolen gibt es nochmal Besonderheiten mit dem zweiten Download.

Zweiter Download? Das hat beim Patch 1.20 schon für viel Verwirrung gesorgt und ist jetzt wieder so: Auf PS4 und Xbox One müsst ihr jeweils nochmal einen zweiten Download starten. Habt ihr den ebenfalls erledigt, muss Call of Duty neu gestartet werden und dann kann es endlich losgehen.

Update 1.23 ist zwischen 22 und 36 GB groß

Nur Warzone: Zwischen 22 und 30 GB

PS4 & Xbox One brauchen 2. Download mit weiteren 3,5 GB

Insgesamt können also bis zu 39,5 GB Download fällig werden

Festplattenplatz wird kleiner: Laut Activision und Infinity Ward steigt der benötigte Festplattenspeicherplatz nach dem Patch-Download insgesamt aber nur leicht an, wenn ihr Call of Duty: Modern Warfare installiert habt.

Für alle, die ausschließlich Warzone spielen, soll das Update nach dem Download ebenfalls kleiner sein als das, was ihr heruntergeladen habt. Wie ihr einzelne Teile deinstallieren könnt, um Platz zu sparen, könnt ihr hier nachlesen:

Das steckt drin: Was das Season 4 Reloaded-Update alles bringt, haben wir hier nochmal in einer Gamepro-Übersicht samt Patch Notes und allen Infos zusammengefasst. Unter anderem erwartet euch ein neuer Operator, Waffen-Anpassungen und der 200-Spieler-Modus.

Wie lange braucht ihr für so einen Download? Wenn ihr schon spielt: Was gefällt euch an den Änderungen, was nicht? Wie ist das 200-Spieler-BR?