CoD Modern Warfare 2 könnte laut Leak einen 'Rocket League'-Modus bekommen

Call of Duty Modern Warfare 2 ist in seine erste Multiplayer-Season gestartet. Im Verlauf von Season 1 wird es die drei Fußballer Messi, Neymar und Pogba als spielbare Operatoren in zeitlich limitierten Bundles geben. Doch sollten die neusten Leaks eines Dataminers stimmen, könnte es sogar einen ganzen Fußball-Modus geben.

Modern Warfare 2 im Fußballstadion

Wie der bekannte CoD-Insider Tom Henderson auf Insider Gaming schreibt, könnte wohl bald ein neuer Fußball-Modus namens CODball nach Call of Duty Modern Warfare 2 kommen. Dabei sollen wir allerdings nicht die Operatoren selbst steuern, sondern Autos, in denen sie sitzen.

Auf den Bildern, die der Redaktion von Dataminer CODSploitzImgz zugesendet wurden, sind Quads in einem Fußballstadion zu sehen. Das Ziel ist in dem Modus ist es, einen Fußball in das gegnerische Tor zu manövrieren, was mit einem "Victory"-Schriftzug belohnt wird.

Woher kommt mir das so bekannt vor? Das gleiche Prinzip gibt es bei dem Spiel Rocket League. Hier steuern wir ebenfalls Autos, mit deren Hilfe wir einen Ball in das gegnerische Tor katapultieren müssen. Leider sind die Inhalte vom Twitter-Account des Leakers wieder entfernt worden, sodass wir uns selbst kein Bild mehr vom Modus machen können.

Wie der Battle Pass von Modern Warfare 2 abläuft, verrät der folgende Trailer:

0:36 CoD Warzone 2 & Modern Warfare 2 - Der Battle Pass von Season 1 im Trailer

Dann könnte CODball an den Start gehen

Es ist bislang noch nicht bekannt, wie viele Spieler*innen zeitgleich in einem Team spielen werden. Möglich wären drei Spieler*innen, da der Modus im Zusammenhang mit den drei kommenden Fußball-Operatoren stehen würde. Diese sollen an den folgenden Terminen erscheinen:

Neymar: 21. November

21. November Pogba: 25. November

25. November Messi: 29. November

Es wird vermutet, dass der neue Modus zusammen mit dem ersten Operator am 21. November 2022 erscheinen soll. Sollte das wirklich der Fall sein, dürften wir schon in der nächsten Woche aufgeklärt werden, ob es sich bei dem Leak um eine Finte oder die Wahrheit gehandelt hat.

So oder so dürfte es sich bei dem Modus nur um einen zeitlich begrenzten Spaß handeln, der wohl nicht im klassischen Multiplayer angeboten wird. Wir dürfen gespannt sein, ob Modern Warfare 2 die Waffen gegen den Fußball tauschen wird.

