CoD MW2 & Warzone 2: Wer ein PS Plus-Abo hat, bekommt ein Bundle mit Operator geschenkt

Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 erfreuen sich auch auf der PS4 und PS5 größter Beliebtheit. Damit das auch so bleibt, bekommen nun alle Fans mit PS Plus Abo noch ein kostenloses Bundle obendrauf. Das enthält einen Gratis-Skin, mehrere Waffenbaupläne und diverse andere kosmetische Items, mit denen ihr angeben könnt, während ihr den Season 1-Battle Pass grindet.

CoD Warzone 2 & MW2: Ihr bekommt ein Bundle geschenkt, aber nur mit PS Plus

Die gute Nachricht: Ihr bekommt ein Kampfpaket namens Phantom geschenkt, das ihr in Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 nutzen könnt. Damit soll der Start von Saison 1 gefeiert werden. Hattet ihr das Spiel nicht vorbestellt, schaltet ihr damit auf PlayStation auch erstmals den Operator Oni frei. Hier könnt ihr es im PlayStation Store herunterladen.

Das steckt drin:

Operator-Skin für Oni

MP-Waffenbauplan

Pistolenbauplan

Animierte Visitenkarte

Animiertes Emblem

Sticker

Waffentalisman

Der Operator-Skin für Oni sieht etwas mehr nach einem normalen taktischen Outfit einer Spezialeinheit aus:

Operator enthalten: Bislang war der Oni-Operator exklusiv für Vorbesteller*innen auf PS4 und PS5. Zwar müsst ihr weiterhin auf den Original-Skin mit den zwei Schwertern auf dem Rücken verzichten, wenn ihr das Spiel nicht vor Release gekauft habt, dafür schaltet ihr Oni mit dem Phantom-Skin aber auch automatisch frei.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Battle Pass von Season 1 in MW2 und Warzone 2 ansehen:

0:36 CoD Warzone 2 & Modern Warfare 2 - Der Battle Pass von Season 1 im Trailer

Season 1 ist gemeinsam mit dem neuen Battle Pass, dem Prestige-System und Warzone 2 am 16. November an den Start gegangen. Das heißt, ihr könnt jetzt auch den neuen DMZ-Modus spielen und die neue Battle Royale-Map erkunden. Allerdings gibt es diverse technische Problemchen und Bugs wie unsichtbare Spieler*innen.

Wie findet ihr diesen exklusiven Bonus für PS Plus-Abonnent*innen? Habt ihr den Oni-Operator?