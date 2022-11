In CoD Modern Warfare 2 steckt ein Naruto-Easter Egg, das ihr erst freischalten müsst

Während die Charaktere aus dem Naruto-Anime bzw. Manga vor allem mit bloßen Fäusten, Jutsus und Klingenwaffen kämpfen, tun wir das in Call of Duty Modern Warfare 2 meist mit Schusswaffen. Stehen wir aber direkt vor einem Feind, bietet sich auch der Nahkampf an. Und genau darum geht es in einer Multiplayer-Kill-Herausforderung, die vor allem Naruto-Fans mit einem Easter Egg belohnt.

1000 Birds aka Chidori als Belohnung in CoD MW2

Darum geht's: Im Multiplayer von Modern Warfare 2 können wir mit "1000 Birds" eine Reihe an Nahkampf-Herausforderungen absolvieren, die einiges an Geduld und Können verlangen. Schließt ihr die ab, bekommt ihr als Belohnung eine Visitenkarte, bei der es sich definitiv um eine Anspielung an den Manga und Anime Naruto (Shippuden) handelt.

So heißt die Visitenkarte "1000 Birds", zu Deutsch "1000 Vögel", auch bekannt als Chidori. Dabei handelt es sich um ein Jutsu, das im Manga und Anime von Naruto vorkommt und für das vor allem die Charaktere Kakashi Hatake und Sasuke Uchiha bekannt sind. Dazu passen auch die blauen und weißen Blitze der animierten Visitenkarte, die mit der Darstellung des Chidori im Anime übereinstimmt.

Hier seht ihr das besagte Easter Egg, das Malekadi294 auf Reddit hochgeladen hat:

Dass Call of Duty und Anime/Manga zusammenfinden, ist dabei nicht neu. Wie Gamerant bereits berichtete, gab es schon eine Kooperation zwischen CoD Vanguard und dem Anime "Attack on Titan", die unter anderem Titanen-Skins ins Spiel brachte.

Was hat es mit 1000 Birds auf sich?

Chidori bzw. 1000 Birds ist ein mächtiges Ninjutsu, bei dem das Blitz-Chakra stark konzentriert und als Angriff genutzt werden kann. Kakashi Hataka, der als Sensei von Team 7 auch Sasuke Uchiha trainiert, brachte ihm diese Technik bei, wodurch vor allem die beiden für das Jutsu bekannt sind.

Der Begriff "1000 Birds" bezieht sich dabei auf die Geräusche, die die Attacke hervorruft, die einem lauten Vogelschwarm ähneln. Im folgenden Video, das von Ryan Brown auf YouTube hochgeladenen wurde, könnt ihr Sasukes Chidori mit seinem prägnanten Sound in Aktion sehen:

Call of Duty Modern Warfare 2 ist am 28. November 2022 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Den zweiten und daran angekoppelten Battle Royale-Ableger Warzone 2 könnt ihr dagegen seit dem 16. November 200 kostenlos spielen.

Was haltet ihr von solchen Easter Eggs?