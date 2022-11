CoD MW2 + Warzone 2: Wer die M13B will, muss DMZ spielen oder bezahlen

Call of Duty Modern Warfare 2 startet in die erste Season und Warzone 2 ist seit gestern auch da. Der frische Battle Pass führt zwei neue Waffen ein, die kostenlos freigeschaltet werden können. Ein drittes Schießgewehr kann ebenfalls gratis ergattert werden, dafür müsst ihr allerdings eine Herausforderung bestehen. Jetzt wissen wir auch, welche: Ihr müsst im DMZ-Modus den Chemiker besiegen und ihm seine Waffe abnehmen. Wir klären, wie das funktioniert und worauf ihr dabei achten müsst.

CoD MW2 & Warzone 2: Neue Waffe M13B gibt's nur im DMZ-Modus oder gegen echtes Geld

Ihr wollt die M13B? Dann kommt ihr nicht drumherum, Warzone 2 und darin den neuen PvPvE- oder Extraktions-Modus DMZ zu spielen. Innerhalb von Modern Warfare 2 könnt ihr die Challenge nicht abschließen. Alternativ besteht aber auch die Möglichkeit, echtes Geld zu investieren, um die Waffe freizuschalten aber wer will das schon?

Welche anderen Waffen es im Zuge des neu eingeführten Battle Pass und Season 1 gibt (und was der sonst noch alles bringt), könnt ihr hier in epischer Breite nachlesen:

Activision läutet die umfassenden Call of Duty-Neuigkeiten in Warzone 2 und Modern Warfare 2 auch mit einem schicken Intro-Trailer zu Season 1 ein. Den könnt ihr euch hier ansehen:

Hier findet ihr die M13B im DMZ-Modus, so funktioniert's

Das ist die Challenge: Ihr müsst im DMZ-Modus den Chemiker besiegen und seine Waffe aufheben. Ihr findet ihn in der Strahlungszone auf der neuen BR-Map Al Mazrah. Dieser Strahlungs-Bereich ist auf der Map durch einen gelben Kreis mit einem roten Strahlungssymbol in der Mitte gekennzeichnet (und kann in jeder Runde an unterschiedlichen Stellen auftauchen):

Ihr erkennt den Chemiker selbst an einem gelben Ganzkörper-Schutzanzug. Allzu schwer sollte es euch eigentlich nicht fallen, ihn auszuschalten. Erst recht nicht, wenn ihr mit mehreren Leuten gemeinsam in einem Squad unterwegs seid. Genau das bringt aber auch ein gewisses Problem mit sich:

Wollt ihr nur die Waffe selbst , braucht ihr nichts weiter zu tun, als sie einmal aufzuheben. Dann sollte die M13B freigeschaltet sein. Ihr könnt sie danach auch einfach wieder ablegen, um sie beispielsweise euren anderen Teammitgliedern zur Verfügung zu stellen.

, braucht ihr nichts weiter zu tun, als sie einmal aufzuheben. Dann sollte die M13B freigeschaltet sein. Ihr könnt sie danach auch einfach wieder ablegen, um sie beispielsweise euren anderen Teammitgliedern zur Verfügung zu stellen. Wollt ihr aber die Blaupause, dann müsst ihr die Waffe des Chemikers behalten und auch mit ihr exfiltrieren, und zwar erfolgreich. Segnet ihr vorher das Zeitliche oder gebt die Waffe ab, zählt das nicht.

Das bedeutet, dass immer nur eine Person aus eurem Team diese spezielle M13B-Waffenblaupause pro DMZ-Runde erhalten kann. So müsst ihr das Ganze mehrmals spielen, um euer komplettes Squad mit dem Blueprint auszurüsten.

Aber wenigstens müsst ihr nicht immer unbedingt den Chemiker erledigen. Es reicht auch, wenn ein Mensch den Blueprint schon hat, ihn an eine andere Person aus dem Team abgibt und die dann damit erfolgreich exfiltriert.

Wie findet ihr es, dass diese Waffe nur im DMZ-Modus freigeschaltet werden kann? Habt ihr sie schon?