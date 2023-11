CoD Modern Warfare 3: Preload vom Multiplayer und Zombie-Modus startet in Kürze: Das sind Termin und Uhrzeit

Hier sind alle Infos zum Preload von COD MW3.

Alle, die Call of Duty: Modern Warfare 3 vorbestellt haben, können bereits die Kampagne des Shooters spielen. Am 10. November 2023 erscheint der neue Teil der Modern Warfare-Reihe dann für alle. Wie schon bei der Kampagne wird es auch für den Multiplayer und den Zombie-Modus einen Preload geben. Hier sind Termin und Uhrzeit.

Modern Warfare 3 Preload-Start auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S für Multiplayer und Zombiemodus

Ihr könnt den Multiplayer- und Zombie-Modus bereits ab morgen Abend vorab auf allen Plattformen downloaden:

Datum: Mittwoch, 8. November

Mittwoch, 8. November Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit

18 Uhr deutscher Zeit Download-Größe: Noch nicht bekannt*

*Es gibt noch keine offiziellen Infos zur Download-Größe. Laut Detonated.com beträgt der Preload des Mulitplayers und Zombiemodus 126 GB. Insgesamt solltet ihr euch so oder so ordentlich Platz auf euren Festplatten bzw. SSDs freiräumen: Die Spielepackung von MW3 empfiehlt mindestens 150 GB freien Speicherplatz.

Zockt ihr via Battle.net, dann ist der Preload übrigens bereits seit dem 6. November 2023 im Gange.

Und was ist mit der Kampagne? Die Singleplayer-Kampagne von MW3 kann bereits seit dem 1. November 2023 vorab geladen werden. Wer den Shooter vorbestellt hat, kann schon vor dem Release (also vor dem 10. November) zocken.

Der untere Trailer lässt euch schon einmal einen Blick in den Zombie-Modus werfen?

4:20 Call of Duty Modern Warfare 3 - Der erste Trailer zum Zombie-Modus sieht fantastisch aus

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.Unsere Haltung zum Thema könnt ihr in einem Artikel von unserer Head of Digital Publishing Rae Grimm bezüglich der GamePro-Berichterstattung nachlesen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 (also diesen Freitag) für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr Call of Duty: Modern Warfare 3 zocken und was interessiert euch mehr: Die Kampagne, der Multiplayer- oder der Zombie-Modus?